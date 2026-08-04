Zimmerbrand in Voitsberg: Mann schlief während des Kochens ein

In dem Trubel lief auch der Hund des Weststeirers weg – drei Feuerwehren konnten Schlimmeres verhindern und vereinten den Mann auch wieder mit seinem Hund.

Für einen Weststeirer, bei dem sich am späten Abend noch der Hunger meldete, ging das Zubereiten des Abendessens am Montag unglücklich aus – der Mann schlief offenbar ein, das Essen brannte an. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die aufmerksamen Nachbarn auffiel. Sie alarmierten die Feuerwehren Voitsberg, Krems und Bärnbach um 22.22 Uhr. Insgesamt 52 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen rückten an, ein Atemschutztrupp verschaffte sich Zugang in das Wohnhaus und rettete den – immer noch schlafenden – Bewohner ins Freie, berichtet Christian Buchegger von der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg. Auch die Polizei und das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach waren vor Ort, der Mann musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehren entfernten das entzündete Kochgut und belüfteten die stark verrauchten Räume.

In all dem Trubel entlief auch noch der Hund des Weststeirers. Dank der engagierten Suche von Nachbarn und Feuerwehrkräften konnte er aber rasch wiedergefunden und seinem Besitzer zurückgebracht werden.