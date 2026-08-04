Haben Bradley Cooper und Gigi Hadid heimlich geheiratet?

Die beiden wurden Ende 2023 erstmals gemeinsam gesichtet, nun könnten sie den nächsten Schritt gewagt haben. Bradley Cooper und Gigi Hadid wurden mit Partner-Ringen gesichtet.

Es gibt Neuigkeiten aus Hollywood: Schauspieler Bradley Cooper (51) und Model Gigi Hadid (31) könnten den nächsten Schritt gewagt haben. Die beiden sollen bereits seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben gehen und lassen sich nur selten ablichten. Öffentliche Auftritte als Paar am Roten Teppich sind eine Seltenheit.

Eine offizielle Bestätigung, dass die beiden ein Paar sind, gab es erst Mitte 2025. Hadid teilte damals ein Kussfoto auf Instagram anlässlich ihres 30. Geburtstags.

Bradley Cooper und Gigi Hadid: Läuteten bereits die Hochzeitsglocken?

Auf aktuellen Fotos sind die beiden mit verdächtigen Ringen in Paris abgelichtet worden. Cooper und Hadid tragen abgestimmte Schmuckstücke am linken Ringfinger. US-Medien spekulieren aktuell über eine heimliche Hochzeit.

Wie ernst es zwischen den beiden ist, bestätigte auch ein Insider gegenüber „Entertainment Tonight“. „Ihre Beziehung ist ernst, und beide sehen eine gemeinsame Zukunft. Selbst wenn sie beruflich oder durch andere Verpflichtungen getrennt sind, bleiben sie ständig in Kontakt – sei es per Telefon, SMS oder FaceTime“.

Vor ihrer Beziehung mit Cooper war das Model unter anderem mit Joe Jonas (2015), Leonardo DiCaprio (2022-2023) und Zayn Malik (2015-2021) zusammen. Mit dem „One Direction“-Sänger hat sie Tocher Khai (5). Cooper war vor Hadid mit Suki Waterhouse (2013-2015) und Irina Shayk (2015-2019) liiert. Im Jahr 2017 wurden sie Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Lea De Seine.