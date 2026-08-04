In Basel wurden innerhalb von zwei Wochen 26 Erkrankte gemeldet, die Zahl könnte noch steigen. Als Auslöser wird eine Kühlanlage am Dach eines Bürogebäudes vermutet. Ein Mann starb.

Innerhalb von zwei Wochen sind in Basel bisher 26 Menschen nach einem Legionellen-Ausbruch erkrankt. 25 Patienten mussten im Krankenhaus behandelt werden, sieben davon auf der Intensivstation, berichtet der SRF. Ein 69-jähriger Mann ist gestorben, er hatte mehrere Vorerkrankungen.

Derzeit geht man davon aus, dass eine Kühlanlage am Dach eines Bürogebäudes in der Basler Innenstadt die Infektionsquelle sein dürfte. Laut Angaben des örtlichen Gesundheitsdirektors sei die Anlage am Freitag außer Betrieb genommen worden.

Der Verdacht fiel auf die Kühlanlage, nachdem die Erkrankungsfälle geballt im selben Quartier aufgetreten waren. In den beiden Nasskühltürmen im Hauptsitz einer Warenhauskette wurden am Montagabend erhöhte Legionellenwerte festgestellt. Drei Mitarbeiter des Unternehmens wiesen Symptome einer Lungenentzündung auf, teilte eine Sprecherin mit.

Zahl der Fälle in Österreich steigt

„Wir gehen nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass die gesteigerte Legionellengefahr für die Bevölkerung behoben wurde“, sagte die stellvertretende Kantonsärztin Eva Würfel. Da nicht alle gemeldeten Erkrankten im betroffenen Viertel wohnen oder arbeiten, sind auch andere Ansteckungsquellen möglich. Angesichts der Inkubationszeit von bis zu zehn Tagen schließen die Behörden nicht aus, dass noch weitere Fälle im Raum Basel auftreten könnten.

Bei Legionellose handelt es sich sowohl in der Schweiz als auch in Österreich um eine meldepflichtige Krankheit. Die schwere, oft tödliche Lungenentzündung wird durch Bakterien (Legionellen) verursacht. Betroffen sind vor allem Erwachsene. Die Anzahl der gemeldeten Fälle nimmt in Österreich laut Angaben der AGES seit Jahren zu - waren es 2016 noch 161 Fälle, wurden im vergangenen Jahr 419 Fälle gemeldet.

In Linz gibt es laut einem „Krone“-Bericht derzeit 14 gemeldete Legionellen-Fälle. Das dürfte mit der Hitzwelle zusammenhängen.

Kühltürme, Whirlpools, Thermen oft betroffen

Legionellen kommen hauptsächlich in Anlagen zur Warmwasserversorgung von Großgebäuden oder in künstlichen Wassersystemen wie Kühltürmen, Whirlpools, Duschen oder Thermalquellen vor. In geringer und ungefährlicher Anzahl kommen sie auch in Bächen und dem Grundwasser vor.

Die Übertragung erfolgt durch das Einatmen von Feinstäuben oder Aerosolen, sprich feinen Wassertröpfchen in der Luft. Legionellen sind mit Antibiotika behandelbar, für geschwächte Menschen kann eine Infektion aber tödlich enden.

Im Dezember war eine Therme im Burgenland vorübergehend geschlossen worden, nachdem bei einer routinemäßigen Untersuchung Legionellen im Wasser nachgewiesen worden waren. Im Winter 2024/25 erkrankten 43 Menschen im Raum Bregenz an der Legionärskrankheit. Auslöser dürfte dabei ein Kühlturm eines Verpackungsunternehmens gewesen sein. Für drei Mitarbeiter hatte das ein gerichtliches Nachspiel.