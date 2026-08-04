So will St. Georgen „Essen auf Rädern“ auf die Beine stellen

Das Elektroauto der Gemeinde St. Georgen am Kreischberg dient für heimische Betriebe als Werbefahrzeug. Mit den Einnahmen soll auch „Essen auf Rädern“ ermöglicht werden.

Bei einer kleinen Feier bedankte man sich bei den Unterstützern

Zu einer kleinen Feier wurde in St. Georgen am Kreischberg geladen. In der Murauer Gemeinde steht Bürgerinnen und Bürgern ein E-Auto für Arztfahrten, Vereinsaktivitäten oder andere wichtige Wege kostenfrei zur Verfügung. „Man muss sich nur bei der Gemeinde anmelden“, sagt Bürgermeister Patrick Weilharter.

Das Fahrzeug gibt es bereits seit drei Jahren, vor einiger Zeit begab sich die Gemeinde auf die Suche nach Werbepartnern und Unterstützern. Und sie ist auch fündig geworden. 16 Betriebe wurden bisher gefunden, das Fahrzeug dient als bezahlte Werbefläche. Bei der Feier bedankte man sich für die Kooperation.

Essen auf Rädern

Mit den Einnahmen wird nicht nur das Auto finanziert und die kostenlose Nutzung ermöglicht, sondern auch „Essen auf Rädern“ soll neu aufgestellt werden. Geplant ist eine Zusammenarbeit mit den heimischen Wirten – und: „Wir suchen noch ehrenamtliche Helfer“, betont Bürgermeister Weilharter. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer können sich im Gemeindeamt melden.