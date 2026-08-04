Der Jugendverein „Gemma“ begeht seine Volljährigkeit mit einem kostenlosen Open-Air-Konzert. Wenige Tage später folgt das siebente Straßenmusikfestival.

Gleich zwei musikalische Veranstaltungen des Vereins „Gemma“ stehen in dieser Woche auf dem Programm. Den Auftakt bildet heute, Dienstag, ein kostenloses Geburtstagskonzert auf dem Rathausplatz. Anlass ist das 18-jährige Bestehen des Vereins, der Jugendliche bei der Umsetzung ihrer Ideen und Projekte unterstützt. Ab 18 Uhr stehen die Musikerinnen und Musiker Bac, Solarjet und Judith Lisa auf der Bühne, den musikalischen Auftakt macht DJ Manic One. Der Eintritt ist frei. Marc Germeshausen, Gemma-Vorsitzender, freut sich schon auf das Konzert zum 18.: „Besonders schön ist es, dass wir regionale Künstlerinnen und Künstler für diesen Abend gewinnen konnten!“

Bühne frei für Straßenmusik

Weiter geht es am 7. und 8. August mit der siebenten Auflage des Straßenmusikfestivals „Villach unplugged“. Rund 30 Musikerinnen, Musiker und Ensembles treten auf fünf Plätzen in der Villacher Altstadt auf. Gespielt wird jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr. Das Programm reicht von Singer-Songwriter über Folk, Blues und Country bis hin zu Pop, Rock und regionaler Volksmusik. Ein Fixpunkt ist die „Open Stage“ am Samstagvormittag, bei der sich Nachwuchskünstlerinnen und -künstler sowie kreative Talente vor dem Publikum präsentieren können. Wie bei Straßenmusikfestivals üblich, spielen die Künstlerinnen und Künstler ohne fixe Gage und freuen sich über freiwillige Spenden des Publikums. Der Verein Gemma veranstaltet das Festival mit Unterstützung der Stadt Villach und des Landes Kärnten.