71-Jähriger Pkw-Lenker wollte abbiegen und übersah dabei den Jugendlichen am Motorrad.

Ein 17-jähriger Motorradlenker wurde am Montagabend beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Krappfelder Landesstraße (L83) im Bezirk St. Veit/Glan schwer verletzt. Ein alkoholisierter 71-jähriger Pkw-Lenker hatte beim Abbiegen den entgegenkommenden Jugendlichen übersehen.

Der 71-Jährige fuhr von Passering kommend in Fahrtrichtung Althofen. Zur selben Zeit war ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Motorrad in die Gegenrichtung unterwegs. Der 71-Jährige habe nach links in eine Gemeindestraße einbiegen wollen und dabei den entgegenkommenden Motorradlenker vermutlich übersehen, teilt die Polizei mit. In weiterer Folge sei es zur Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen.

Über den Pkw geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 17-Jährige über den Pkw geschleudert und kam hinter diesem auf der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde von einem First Responder sowie dem Rettungsdienst und dem Notarzt erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 71-jährige Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Friesach gebracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest ergab eine Minderalkoholisierung.

Straße gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie wurden von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Die Freiwillige Feuerwehr Kappel am Krappfeld beseitigte die ausgelaufenen Betriebsmittel und stand mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften im Einsatz. Die Krappfelder Landesstraße (L83) war für die Dauer der Rettungs-, Berge- und Aufräumarbeiten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.