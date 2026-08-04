Der Mann kam vom Geh- und Radweg und fuhr auf die Puntigamer Straße, wo sich ein Stau gebildet hatte.

Schwerer Unfall in Graz. Am Montagabend war ein 44-jähriger Mann am Geh- und Radweg neben der Puntigamer Straße mit seinem E-Scooter unterwegs. Zuvor dürfte er etwas zu tief ins Glas gesehen haben, er war stark alkoholisiert.

Der Mann dürfte dabei die Kontrolle über seinen E-Scooter nicht mehr ganz innegehabt haben. Er kam vom Geh- und Radweg ab und fuhr auf die Fahrbahn der Puntigamer Straße. Dort hatte sich bereits ein kleiner Stau entwickelt. Der E-Scooter-Lenker krachte in der Folge in das Auto eines 36-jährigen Wieners.

Im Krankenhaus versorgt

Der 44-Jährige kam dabei zu Sturz und verletzte sich im Gesicht. Vom österreichischen Roten Kreuz musste der E-Scooter-Lenker anschließend auf das Zentrum für Akutmedizin in Graz gebracht werden. Am Auto des Wieners entstand ein Sachschaden.