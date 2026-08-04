Weitere Gespräche zwischen Israel und Libanon in Rom

Inmitten anhaltender Spannungen kommen am heutigen Dienstag erneut israelische und libanesische Regierungsvertreter zu direkten politischen Gesprächen in der italienischen Hauptstadt Rom zusammen. Dabei geht es um die weitere Umsetzung ihres Sicherheitsabkommens. Das unterirdische Tunnelsystem der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon soll dabei nach Angaben von libanesischen Regierungskreisen ein zentrales Thema sein.