Referendum über EU-Gespräche: Experte sieht Island gespalten

Obwohl Island in weniger als einem Monat über die erneute Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen abstimmt, sieht Steven Blockmans, stellvertretender Direktor des International Centre for Defence and Security (ICDS) in Tallinn im Gespräch mit der APA "keine eindeutige Mehrheit dafür". Die Spaltung in der Gesellschaft sei schon immer da gewesen. Die veränderte geopolitische Lage könnte für, die Befürchtungen um einen Kontrollverlust über die Fischerei gegen den Start sprechen.

© APA/AFP Die Fischerei könnte erneut ein Knackpunkt in den Verhandlungen sein