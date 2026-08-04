"Großoper" bei Innsbrucker Festwochen steht vor der Tür

Die Premiere der achtstündigen "Großoper" "Il pomo d ́oro" (mit Pausen, Anm.) von Pietro Antonio Cesti bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik steht bevor. Diese wird aufgeteilt auf zwei Abende am Freitag und Samstag im "Großen Haus" des Tiroler Landestheaters aufgeführt. Der Weg bis zur Premiere sei von "langwieriger Arbeit" und "musikalischen Rekonstruktionen" geprägt gewesen, ließ der musikalische Leiter Ottavio Dantone im Vorfeld gegenüber der APA wissen.

© APA/THEMENBILD Die "Großoper" feiert Freitag und Samstag ihre Premiere in Innsbruck