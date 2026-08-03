Traktor überschlug sich: 28-jähriger Steirer starb

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Montagvormittag im steirischen Bezirk Liezen ereignet. Laut Polizei stürzte ein 28-jähriger Einheimischer bei Mulcharbeiten auf einer steilen Wiese am Hauser Kaibling mit einem Traktor ab und erlitt tödliche Verletzungen. Er war gegen 11.40 Uhr mit dem Gerät talwärtsgefahren und dabei ins Rutschen gekommen. In Folge überschlug sich der Traktor im Bereich eines Entwässerungsgrabens mehrmals. Der Lenker wurde aus der Kabine geschleudert.