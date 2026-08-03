Waldbrände in USA: 65.000 Bewohner mussten Häuser verlassen

Schwere Waldbrände haben im Nordwesten der USA hunderte Häuser vernichtet und zehntausende Bewohner zur Flucht gezwungen. Die Behörden riefen nach Angaben vom Montag rund 65.000 Bewohner der Stadt Spokane im Bundesstaat Washington auf, sich in Sicherheit zu bringen. Nach dem Ausbruch von drei großen Bränden standen von vielen Häusern in Spokane nur noch die Schornsteine und Grundmauern. Luftaufnahmen zeigten zwischen 700 bis 1.100 betroffene Gebäude.

© APA/AFP Brandschäden in Spokane (US-Staat Washington)