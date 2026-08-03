EU-Innenminister beraten Konsequenzen von Ceuta-Krise

Die EU-Innenministerinnen und -minister kommen am Dienstagmorgen zu einer Dringlichkeitssitzung per Video zusammen, um über die weitere Vorgehensweise nach dem Massenansturm von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika zu beraten. Zahlreiche EU-Länder - darunter Österreich - hatten die Sitzung und Konsequenzen für Spanien gefordert. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verwies im Vorfeld auf die "Gruppe der Umsetzer" für Rückkehrzentren in Drittstaaten.

© APA/AFP EU-Innenminister beraten Konsequenzen von Ceuta-Krise

vor 42 Minuten 3. August 2026 um 19:35 Brüssel Asyl +3 MigrationMenschenrechteAußenpolitik