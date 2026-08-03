Hubschrauber-Suche im Dreiländereck: Älterer Mann aufgefunden

Am Dreiländereck wurde ein verletzter Mann mit dem Hubschrauber gefunden. Nach einem Sturz verlor er sein Handy und war verletzt.

Erfolglos wurde die Suche nach einer Person am Montagnachmittag eingestellt, noch am Abend musste dann erneut eine Suchaktion gestartet werden. Diesmal hatte sie einen anderen Ausgang.

„Am Dreiländereck hat eine ältere Person gegen 18 Uhr einen Notruf abgesetzt. Wir haben ihn infolge mit Hubschrauber und Drohne gesucht“, erklärt Polizei-Sprecher Werner Pucher. Bevor er den Notruf absetzen konnte, musste er sich selbstständig zu einer Hütte retten – bei einem Sturz hatte er sich nicht nur verletzt, sondern auch sein Handy verloren. Erst bei der Hütte alarmierte er die Rettungskräfte.

Die Person wurde schließlich mit dem Polizeihubschrauber ins Tal und in weiterer Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.