Neuer Comeback-Versuch für Williams-Doppel in Cincinnati

Das zuletzt ausgefallene Doppel-Comeback von Tennis-Star Serena Williams an der Seite ihrer Schwester Venus hat einen neuen Termin. Nachdem die 44-jährige US-Amerikanerin in Wimbledon den gemeinsamen Auftritt wegen einer Knieverletzung absagen musste, soll es nun in Cincinnati klappen. Wie der Veranstalter mitteilte, erhalten die Williams-Schwestern eine Wildcard fürs Doppel, Venus darüber hinaus auch eine für den Einzel-Wettbewerb. Das WTA-1000-Turnier beginnt am 11. August.

© APA/AFP Serena (im Bild) und Venus unternehmen den nächsten Versuch

vor 38 Minuten 3. August 2026 um 18:07 Tennis