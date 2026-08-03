Junges Paar bei Motorradunfall am Gaberl schwer verletzt

18-Jähriger prallte bei Salla mit Motorrad gegen Leitplanke, Mitfahrerin (19) wurde auf Böschung geschleudert. Zwei Hubschrauber im Einsatz.

Wieder kam es auf der B 77 zu einem schweren Motorradunfall (Archivbild)

Bei einem schweren Motorradunfall auf der B 77 (Gaberl Bundesstraße) im Bezirk Voitsberg wurde am Montagnachmittag ein junges Paar zum Teil schwer verletzt

Laut Polizei war ein 18-jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk Gänserndorf kurz vor 16.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 77 in Richtung Gaberl unterwegs. Auf Höhe Lederwinkel bei Salla übersah der Biker nach eigenen Angaben eine Linkskurve und prallte gegen eine Leitschiene.

Während der Mann laut Polizei nur leicht verletzt wurde, hatte der Unfall für seine 19-jährige Mitfahrerin schwerwiegende Folgen. Die in Graz lebende Deutsche wurde über die Leitplanke geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Böschung liegen.

Zwei Hubschrauber brachten die Patienten in Grazer Spitäler

Zwei Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes und die beiden Notarzthubschrauber C12 und C17 wurden zur Unfallstelle alarmiert. Nach der Erstversorgung durch die Notarzt- und Rettungsteam wurde die junge Frau in die Universitätsklinik und der 18-Jährige ins UKH Graz geflogen.

Bereits in den letzten Wochen ist es auf der B 77 zu schweren Motorradunfällen gekommen.