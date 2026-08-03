Zwei Tote nach Durchfallwelle im US-Bundesstaat Michigan

Im Zusammenhang mit einer durch einen Parasiten verursachten Durchfallwelle in den Vereinigten Staaten sind nach Behördenangaben erstmals zwei Menschen im US-Bundesstaat Michigan gestorben. "Laut Krankenakten litten beide Personen an erheblichen Vorerkrankungen, die durch Cyclosporiasis und Dehydration verschlimmert worden sein könnten", hieß es vom Gesundheitsministerium des Bundesstaates.