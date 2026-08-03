Am Donnerstag soll der designierte ORF-Chef Clemens Pig seine Liste präsentieren.

Die Jobs sind lukrativ und zumindest für fünf Jahre sicher: Vier zentrale Direktorinnen und Direktoren sowie neun Landesdirektoren soll der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig am Donnerstag dem ORF-Stiftungsrat präsentieren. Entsprechend hoch ist die Nervosität bei den ORF-Mitarbeitern, geht es doch um die höchsten Chefposten im Haus, die die Geschicke ab 2027 für fünf Jahre lenken sollen.

Tatsächlich scheint fix, dass der amtierende Technikdirektor Harald Kräuter verlängert wird. Für die neue Direktion Programm & Brands ist die ORF-Vorarlberg-Chefredakteurin Angelika Simma-Wallinger gut im Rennen. Für die kaufmännische Direktion sucht Pig einen Vertrauten mit – sparbedingt – hoher Kompetenz in der Sanierung von Unternehmen. Ob das Medienmanager Matthias Settele ist, der zuletzt genannt wurde, scheint offen. Offen scheint noch der neue Bereich Audience & Plattformen. Da dies der Bereich ist, in dem der ORF die digitale Transformation schaffen muss, gilt diese Direktion als spielentscheidend. Insider nennen eine Person mit Fachkompetenz und Umsetzungsstärke als ideales Profil.

© APA Moderatorin Nadja Bernhard

Bei den Landesstudios verdichten sich in der Steiermark die Gerüchte um Chefredakteur Wolfgang Schaller. ORF-Moderatorin Nadja Bernhard wurde hingegen nicht zu den Hearings geladen. Ein Medium nannte ORF-III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz, die sich wie Pig als Generaldirektorin beworben hatte und gute Kontakte zur FPÖ hat. Insider winken jedoch ab. In Kärnten werden Radio-Kärnten-Programmchef Martin Weberhofer gute Chancen nachgesagt.

© ORF Option für die Steiermark? Kathrin Zierhut-Kunz

Pig wird dem Stiftungsrat eine Person pro Job vorschlagen. Wer sich noch beworben hat oder unter den letzten drei landete, soll im Hinblick auf den Datenschutz nicht veröffentlicht werden. Pig muss aufgrund der neuen EU-Bestimmungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk seine Wahl ausführlich und sachlich nachvollziehbar dokumentieren. Der Stiftungsrat wird in seiner Sitzung am 11. August eine endgültige Entscheidung fassen.