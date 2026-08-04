Das Café Reichmann in St. Veit ist unter neuer Führung: Doris Buxbaum hat das Lokal übernommen, Vorgängerin Anita Reichmann ging in den Ruhestand.

21 Jahre lang führte Anita Reichmann ihr gleichnamiges Café in der Völkermarkter Straße in St. Veit. vor wenigen Tagen war jedoch Schluss: Die leidenschaftliche Gastronomin verabschiedete sich mit 31. Juli in den Ruhestand.

Für das beliebte Café in St. Veit ist es allerdings nicht das Ende, die Geschichte soll weitergeschrieben werden. Seit 1. August hat Doris Buxbaum das Zepter in der Hand. Die 45-Jährige war 19 Jahre lang Mitarbeiterin von Reichmann. „Es hat mir immer Spaß gemacht. Ich komme auch aus einer Wirtsfamilie, die Gastronomie kenne ich daher schon sehr lange. Auch vom Alter her ist es jetzt einfach der perfekte Zeitpunkt“, erzählt die neue Chefin, deren Eltern in Zeltschach bei Friesach ein Landgasthaus betrieben haben.

Eröffnung am 17. August

Bis Buxbaum die ersten Gäste willkommen heißen darf, werden allerdings noch ein paar Tage vergehen. „Wir haben aktuell zu, da noch ein paar Vorkehrungen zu treffen sind“, betont die 45-Jährige. Das betreffe kleinere Ausmalarbeiten sowie die Anschaffung einiger neuer Möbel. Am 17. August sollen die Türen schließlich öffnen.

© KK/Privat Buxbaum mit Anita Reichmann

Ändern soll sich – vor allem jetzt zu Beginn – unter der neuen Führung nicht viel. „Im Idealfall merken die Leute gar nicht, dass sich etwas verändert hat“, sagt Buxbaum mit einem Lächeln. Auch das Personal wurde eins zu eins übernommen.

Im Café Reichmann, das weiterhin so heißen wird, werden vor allem verschiedene Frühstücksvarianten angeboten. „Wir haben auch verschiedene Snacks wie Toasts oder Lachsstangerl und natürlich ein breites Kuchensortiment“, sagt Buxbaum.