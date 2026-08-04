Boutique in Klagenfurt schließt, Comeback nicht ausgeschlossen

Seit fast 40 Jahren ist Frederic Destine mit seiner Modeboutique „Extravagant“ ein Geheimtipp für alle modebewussten Frauen in Klagenfurt. Jetzt allerdings nimmt er sich eine Auszeit.

Im Jahr 1988 kam Frederic Destine zum ersten Mal der Liebe wegen nach Kärnten und ließ sich kurze Zeit später in der Landeshauptstadt nieder. Gemeinsam mit seinem Partner Johann Ferk eröffnete er schließlich seine Boutique „Extravagant“. Der Standort damals war quasi Mittel zum Zweck – es gab kaum bis keine leer stehenden Geschäfte in der Innenstadt. Schnell baute sich der gelernte Friseur, Visagist, Stylist und Designer eine Stammkundschaft auf – seine individuelle Beratung und unermüdlicher Einsatz werden bis heute geschätzt. Alle paar Wochen wird direkt in Paris „frische Ware“ eingekauft – für jedes Alter und jeden Typ ist etwas dabei.

Das Geschäft in einem kleinen Innenhof in der Pernhartgasse gilt als Geheimtipp in der heimischen Frauenwelt. Destine liebt es Frauen in Sachen Mode zu beraten, daneben greift er bei seinen Tipps eigentlich nie. Dafür ist er weit über die Grenzen Klagenfurts bekannt, selbst Wienerinnen reisen extra nach Klagenfurt, um sich beim gebürtigen Belgier einzukleiden. In seine Boutique finden sowohl Teenager, die zum ersten Mal ein schönes Ballkleid suchen, als auch treue Stammkundinnen, die seit der Eröffnung Destine vertrauen, den Weg finden.

Jetzt allerdings muss die Damenwelt auf seine Beratung verzichten – zumindest vorläufig. Wie Frederic Destine via Social-Media bekannt gibt, nehmen sich er, sein Partner Johann Ferk und die Boutique „Extravagant“ eine Auszeit. „Es sind persönliche Gründe“, erklärt der Wahl-Klagenfurter auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Mehr möchte er nicht preisgeben. Das Geschäft hat bereits geschlossen. Der Unternehmer schließt aber ein Comeback nicht aus – im Gegenteil. „Vielleicht sehen wir uns in einem Jahr wieder, wenn wir mit einem Pop-up-Store zurückkommen“, bedankt er sich für die langjährige Unterstützung, die zahlreiche Besuche und das Vertrauen aller Kundinnen, aber auch Kunden.