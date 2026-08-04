Kärntner Betrieb macht aus Rochen und Krokodil Schuhe nach Maß

Seit über 30 Jahren fertigt Ernst Knapp maßgefertigte Schuhe in Metnitz an. Der Schuhmachermeister stellt gemeinsam mit seinem Sohn auch besonders exotische Waren her.

Es gab eine Zeit, da hat es in der Region vor Schuhmachern nur so gewimmelt. „Fast jede kleine Ortschaft hatte vor rund 100 Jahren vier oder fünf Schuhmacher“, weiß Ernst Knapp. Das hat sich gewandelt. „Die Fabriken sind gekommen, die Betriebe verschwunden.“ Einer allerdings nicht. Einer hat es sich zum Ziel gesetzt, die Tradition in die Moderne zu tragen und konstant weiterzuentwickeln: „Edle Maßschuhe Knapp“.

Anfang der 1990er-Jahre übernahm Knapp den Familienbetrieb in Metnitz, der seit 1894 existiert, und legte den Fokus komplett auf die Maßschuherzeugung. Es sollte eine Entscheidung werden, die aufgeht. Die Schuhe von Familie Knapp scheinen Kunden und Kundinnen auf dem ganzen Kontinent zu überzeugen. „Die Leute kommen mittlerweile aus ganz Europa zu uns“, erzählt Knapp stolz. Man führt eines der allerletzten Unternehmen dieser Art in Österreich.

© KLZ / Andreas Hoi Das Atelier und die Werkstatt befinden sich in Metnitz

Mindestens ein Jahr Wartezeit

Dementsprechend hat man jede Menge zu tun. Mindestens ein Jahr wartet man auf die maßgefertigten Produkte. „40 bis 60 Arbeitsstunden fließen in die Produktion eines Schuhs“, rechnet Knapp vor. Grundsätzlich fertigt man „Schuhe aller Art und mit allen Ledern, die man sich vorstellen kann“. Neben Klassikern wie Kalbs- oder Hirschleder wird auch Exotisches verarbeitet. Hier reicht die Palette von Straußen- über Nilpferd- und Krokodilleder bis hin zu Rochenleder. Die Ware beziehe man von den verschiedensten Gerbereien, die mit diesen Produkten handeln. „Bei solchen Waren braucht man auch eine Zertifizierung, um sie überhaupt importieren zu können.“

Oberstes Gebot des Familienbetriebes sei die Qualität der Produkte. „Fehler dürfen keine passieren. Sollte uns einer unterlaufen, muss man neu anfangen. Die Kunden wollen einen schönen und perfekten Schuh und das ist auch unser Anspruch“, betont Knapp. „Wir könnten natürlich Maschinen anschaffen, die den Arbeitsprozess beschleunigen würden“, wirft Sohn Florian, der den Betrieb eines Tages übernehmen wird, ein. „Aber wir setzen auf Qualität statt Quantität.“ Der Vater ergänzt: „Wir wollen nicht schneller werden, sondern besser.“ Es sei dem Duo ein Anliegen, „dem Handwerk den Stellenwert zu geben, den es verdient“.

1 / 2 Die Schuhe aus Rochenleder © KLZ / Andreas Hoi

Ganze Familie packt an

Für Florian Knapp sei es nicht von Anfang klar gewesen, dass auch er eines Tages in den Betrieb einsteigt. „Aber wenn in der Familie so etwas Besonderes gemacht wird, dann bekommt man das mit. Ich habe es ausprobiert, mir hat es Spaß gemacht und bin hineingewachsen. Ich sehe hier eine Zukunft“, erzählt der 24-Jährige, der demnächst die Meisterprüfung ablegen möchte. Neben Vater und Sohn arbeiten übrigens auch Bruder Hans und Gattin Dorothea mit. Betrieben wird zudem ein Schuhgeschäft in Althofen.

Um das vom Aussterben bedrohte Handwerk einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen, lädt man aktuell zu einer Ausstellung ins Atelier nach Metnitz. „Wir wollen, dass die Menschen einen Einblick bekommen, was eigentlich alles möglich ist“, betont Ernst Knapp. Freuen dürfen sich Gäste auf die komplette Bandbreite: „Vom normalen Alltagsschuh bis zum extravaganten Produkt.“ Neben den Schuhen produziert man auch Gürtel oder Handtaschen. So wird sichergestellt, dass das angekaufte Leder auch beinahe komplett verwertet wird.

© KLZ / Andreas Hoi Das Atelier kann man sich im Rahmen einer Ausstellung ansehen

Am vergangenen Wochenende waren die ersten beiden Ausstellungstage, am Freitag, dem 7. August, folgt der dritte. „Wir waren sehr glücklich mit dem ersten Wochenende“, sagen Vater und Sohn. „Es waren einige tolle Menschen da.“ Von 16 bis 21 Uhr hat man die Möglichkeit, das Atelier und die vielen verschiedenen Schuhe aus nächster Nähe zu betrachten.