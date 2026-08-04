Die um zwei Millionen Euro generalsanierte Gießener Hütte wurde am Samstag wiedereröffnet. Sie gilt als Startpunkt für hochalpine Bergtouren auf die Hochalmspitze.

Gäste fanden sich ein, um gemeinsam auf die Wiedereröffnung anzustoßen

„Sowohl in den Innenräumen als auch draußen rund um die Hütte, war alles voll mit Gästen. Es war ein sehr nettes Fest und wir haben uns über jeden einzelnen Besucher gefreut. Die Eröffnungsfeier ist sehr gut angekommen“, resümiert Hüttenwirt Erwin Zuzak. Am 1. August wurde – nach über einem Jahr Bauzeit und einer Investitionssumme von rund zwei Millionen Euro – die „neue“ Gießener Hütte in Malta eröffnet. Diese gilt für viele als Startpunkt für hochalpine Bergtouren auf die Hochalmspitze. In der Nähe der Hütte befinden sich zudem weitere Berge, wie beispielsweise die Schneewinkelspitze oder der Winterleitenkopf – der Hausberg der Hütte. Ein Klettersteig kann Teil einer Rundtour sein und der Übergang zum Arthur-von-Schmid-Haus über die Malnitzer Scharte verspricht einen wunderschönen Ausblick.

„Aus der traditionsreichen alpinen Schutzhütte ist ein Haus entstanden, das den Anforderungen der Zukunft als unverzichtbarer Stützpunkt für den Bergsport gerecht wird, nachhaltig und klimaneutral“, freut sich Klaus Ehgart, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der Sektion Gießen des Deutschen Alpenvereins (DAV).

1 / 6 Gefeiert wurde mit kalten Getränken und Musik © KK/Gießener Hütte

Die ganze Welt versammelt sich in Malta

Die umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten gliederten sich in drei Phasen. Unter anderem wurden Zimmer und Lager erneuert, neue Räume für den Hüttenwirt und das Personal geschaffen, der Gastraum umgestaltet, eine moderne Küche eingerichtet und Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz, Energieversorgung und Abwasserklärung umgesetzt. „Damit konnten wir beste Voraussetzungen für unsere Tagesgäste und Bergsteiger schaffen“ freut sich Ehgart.

Gäste aus ganz Europa – unter anderem Frankreich, Polen, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Amerika oder dem Libanon – fanden bereits ihren Weg nach Malta. Nach der Umsetzung des kosten- und zeitintensiven Projektes finden diese nun eine rundum erneuerte Hütte vor. Nach über 100 Jahren war die Stützpunkthütte auf 2215 Metern Höhe stark sanierungsbedürftig.

© KK/Gießener Hütte Auf 2215 Metern Höhe finden Gäste eine rundum erneuerte Hütte vor

Der Wintereinbruch im Mai

Nachdem die letzten Arbeiten rund um Elektrik, den Küchenbereich, Wasser und diverse Installationen nach einem Wintereinbruch im Mai finalisiert werden konnten, stand einer ausgelassenen Feier nichts mehr im Wege. „Wir schauen gemeinsam mit unseren Gästen in eine gute Zukunft“, sagt Ehgart.