Sabine Thaler gründete 2016 ihr Studio für EMS-Training. Die Unternehmerin lud Kunden, Partner und Freunde zum Jubiläumsfest, das alle begeisterte.

Das „Studio Seven“ feierte mit langjährigen Kundinnen und Kunden sowie Partnern und Freunden das 10-Jahr-Jubiläum. Inhaberin Sabine Thaler bietet am Rathausplatz in Spittal EMS-Training an, was soviel wie elektrische Muskelstimulation bedeutet. Bei jeder Trainingseinheit ist die Unternehmerin als Personal-Trainerin bei den Kunden. „Dieses Jubiläum gehört nicht nur mir, sondern all den Menschen, die mich in den vergangenen zehn Jahren begleitet, unterstützt und an mich geglaubt haben“, dankte Thaler ihren Gästen.

Musik, Kulinarik und Eventplanung

Für den musikalischen Rahmen sorgte die Live-Band Miss Red Shoe & Chrise Blue mit Katharina Lugger und Christian Pucher. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm sorgten sie für beste Stimmung. Charmant führte Moderatorin Kerstin De Piero durch den Abend. Das Team des Matzelsdorferhofs unter der Leitung von Heinz und Evelyn Strasser begeisterte mit einem hochwertigen Catering und trug wesentlich zum gelungenen Fest bei. Für dessen Planung, Organisation und Koordination zeichnete Cornelia Natascha Schwinger von Pure Emotion Wedding & Events verantwortlich.