Drei Jahre nach dem Konkurs des bekannten italienischen Restaurants „Michelangelo“ in Klagenfurt wird das Gebäude in der St. Veiter Straße um 1,25 Millionen Euro verkauft.

500.000 Euro Schulden. Das ist die ernüchternde Kennzahl, deretwegen das italienische Restaurant „Michelangelo“ in der St. Veiter Straße in Klagenfurt vor drei Jahren Insolvenz anmelden musste. Zuvor hatte das Lokal lange Zeit als Institution mit vielen Stammgästen gegolten. Doch die letzte Betriebsübernahme im 2019 ging schief: die neuen Betreiber hatten den „Michelangelo“ um 200.000 Euro von ihren Vorgängern übernommen. Der Kaufpreis wurde zur Gänze kreditfinanziert. Hinzu kamen die Coronapandemie und hohe Mietzins- und Personalkosten.

Investoren gesucht

Per gerichtlichem Räumungsvergleich verpflichtete sich die Schuldnerin, das Geschäftslokal bis spätestens Ende März 2024 zu räumen. Es sollte erneut zwei Jahre dauern, bis sich auch ein Neustart für das Gebäude in der Nähe des Klagenfurter Flughafens abzeichnen sollte. Seit Kurzem wird es allerdings auf der Plattform willhaben.at zum Verkauf angeboten. Kaufpreis: 1,25 Millionen Euro.

Dafür erhält er laut Inserat ein Wohn- und Geschäftshaus mit insgesamt vier Wohn- oder Büroeinheiten sowie ein Geschäftslokal im Erdgeschoss. Die Immobilie aus dem Jahr 1991 sei in einem guten Zustand und würde sich ideal als Anlageobjekt für Investoren, Unternehmer oder als Kombination aus Arbeiten und Vermietung eignen. Als Nutzfläche stehen 723 Quadratmeter zur Verfügung, das frühere Restaurant umfasst 151 Quadratmeter. Optional bestehe die Möglichkeit ein direkt angrenzendes Grundstück um 950.000 Euro zusätzlich zu erwerben.