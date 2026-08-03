Drei junge Frauen haben die Raiffeisenbank in Ratten überfallen. Die eine will den Betrieb des Vaters retten, die anderen sich ein schönes Leben machen. Und wie es bei Kriminalkomödien so ist, gibt es auch bei diesem Stück nach Rolf Salomon, gespielt von der Theatergruppe Rettenegg, jede Menge Verwechslungen, Missverständnisse und am Ende wird alles gut.

Die Theatergruppe ist heuer im 59. Spieljahr, von Anfang an dabei als Schauspieler, Organisator, Bühnenbauer und vieles mehr ist Max Gruber.

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Mit viel Lust am Spielen glänzte das Bankräubertrio Johanna Holzer, Sandra Lichtenegger (wunderbar mit Osteuropa-Akzent) und Annika Lurger. Wie immer witzig Veronika Ziegerhofer als neugierige Nachbarin, während Siegfried Geßlbauer wunderbar in seine Rolle als verliebter Kommissar schlüpfte. Zum italienischen Ganoven wurde Luca Ziegerhofer, Rosalie Lurger spielte die Enkelin der Nachbarin.

Weitere Vorstellungen im August: 6., 7. und 8. sowie 13. 14. und 15. August. Nähere Infos: www.rettenegg.at/theatergruppe.