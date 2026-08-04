Das Magazin „Kalk und Kegel“ zeichnete Bernhard und Sylvia Astner aus Nikolsdorf für höchste Produktqualität aus. Sie beliefern in erster Linie die Spitzengastronomie.

Es ist ein stolzes Anwesen – der Fohlenhof Astner in Nikolsdorf. Bernhard und Sylvia Astner leben dort ihre besondere Philosophie der Landwirtschaft. 38 Hektar hat das „Hoamatl“. Und vieles wird in den Böden in biologischer Wirtschaftsweise produziert. Dazu zählen Kartoffeln in drei verschiedenen Sorten – Ditta, Juwel und Otolia. Alte Getreidesorten wie Roggen und Dinkel werden angebaut.

Auch Hanf und Raps wachsen am Astnerhof. Raps und Hanfsamen werden selbst gepresst und zu hochwertigen Ölen verarbeitet. Das Hanfsamenöl erhielt bei der Ölprämierung 2020 Gold. Ein Feldversuch ist aktuell der Khorasan-Weizen, besser bekannt als Kamut. Die Böden geben auch noch Weizen und Polentamais her. Und es gibt auch Rindfleisch vom Bio-Almochsen. Abgesetzt werden die Produkte über Direktvermarktung.

© Kalk und Kegel/Lihotzky/Kink Die Osttiroler Landwirte wurden vom Magazin „Kalk und Kegel“ ausgezeichnet

Die Erzeugnisse der Astners finden auch Eingang in die heimische Haubenküche. Und dieses Faktum hat wohl dazu geführt, dass die Nikolsdorfer Hofbetreiber kürzlich eine besondere Auszeichnung entgegennehmen durften. Kalk und Kegel, das österreichische Magazin für „Essen.Trinken.Wahnsinn“ hat die 100 besten Produzenten von Lebensmitteln in Österreich vor den Vorhang geholt.

„Diese handwerklichen Landwirtschaftsbetriebe sind die Seele und die Essenz der österreichischen Kulinarik. Die besten Köche arbeiten mit diesen Lebensmitteln und trotzdem sind sie für Konsumenten noch kaum sichtbar. Das wollen wir ändern und ihnen eine Bühne geben”, sagt Michael Pöcheim-Pech, der Herausgeber des Kulinarikmagazins. Und die Astners waren nicht nur dabei, sondern mittendrin. Bewertet wurde nach klar definierten Kriterien: höchste Produktqualität, ein nachhaltiger Umgang mit Böden und Ressourcen, respektvoller Umgang mit Tieren sowie Wertschätzung gegenüber den Menschen.

Bernhard und Sylvia Astner wissen nicht, von wem sie nominiert worden sind. Gewählt wurden sie aber neben Kalk und Kegel auch von Sterneköchen. Die Nominierung, so nehmen die beiden an, dürfte über die Haubenküche gegangen sein. „Unsere Hauptzielgruppe, die Gastronomie, weiß unsere Produkte sehr zu schätzen“, stellt Sylvia Astner fest. Und in den Kriterien für die Auszeichnung hätten sie sich als Erzeuger jedenfalls wiedergefunden. Der Fohlenhof ist jedenfalls BIO AUSTRIA zertifiziert. Zudem ist er einer der drei Pionierbetriebe im Nutzhanfanbau in Osttirol. Und der Fohlenhof Astner ist Tirols erster gemeinwohlbilanzierender landwirtschaftlicher Betrieb.

Lamas und Alpakas als „Therapeuten“

Tierisch tut sich am Hof einiges. Er ist Pferdeeinstellbetrieb. Was es aber noch gibt, sind Lamas und Alpakas – insgesamt sechs Tiere. Jetzt werden mit ihnen Kindergeburtstage angeboten. Sylvia Astner ist ausgebildete Sozialpädagogin und Kinesiologin. Sie will in Zukunft mit diesen Tieren Menschen unterstützen, die medizinischen Förderbedarf haben.

Von Kalk und Kegel wurden noch zwei weitere Betriebe in Osttirol als Top-Produzenten ausgezeichnet. Einmal der Figerhof von Philipp Jans in Kals für seine Ziegenmilchprodukte (Käse und Joghurt). Und auch der Öbersterhof der Familie Bachmann in Assling durfte sich über eine Auszeichnung freuen. Auf diesen Hof werden in den Herbst und Wintermonaten rund 20.000 Kilogramm des beliebten Rübenkrautes hergestellt.