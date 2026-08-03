Ceuta-Krise: SPÖ-Schieder verteidigt Spanien

Nachdem ein Großteil der EU-Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), angesichts des Migrationsansturms in Ceuta in einem offenen Brief Kritik an Spaniens Migrationspolitik geübt hatten, ist SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder zur Verteidigung ausgerückt. Schieder kritisierte am Montag bei einer Pressekonferenz das "aufgeregte Verhalten einiger". Man dürfe sich von Marokko nicht erpressen lassen.

© APA/Max Slovencik Schieder verteidigt Spanien (Archivbild)