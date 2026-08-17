Meldungen über in Not geratene Wanderer, die blind einer App gefolgt sind, häufen sich. Bergrettung und Alpenverein erklären, warum manche Wander-Apps irreführend sind und wie die Routenplanung funktioniert.

Das Handy kann am Berg eine große Hilfe sein, man sollte sich jedoch nicht zu hundert Prozent darauf verlassen (Sujetbild)

In Oberösterreich rückte die Bergrettung aus, weil eine Gruppe junger Wanderer in unwegsamem Gelände in Bergnot geraten war. Eine App lotste sie entlang dieses Weges, bevor sie nicht mehr weiterkamen. In Tirol verlor ein 18-Jähriger die Orientierung, nachdem seine App ausgefallen war. Er begab sich in immer abgelegeneres Gelände, bevor er schließlich abstürzte. Oder der wohl bekannteste Fall der vergangenen Jahre: Eine Vorarlberger Schulklasse mit 99 Kindern musste von der Bergrettung im Kleinwalsertal gerettet werden, weil die Routenplanung der Lehrerin im Internet nicht den realen Gegebenheiten entsprach.

Solche Meldungen der Bergrettung häufen sich in den letzten Monaten. Zwar befinde man sich in der Statistik immer noch „im Promillebereich“, doch immer öfter vertrauen Bergsteiger auf Wander-Apps und geraten in Bergnot, bestätigt auch Martin Gurdet, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Bergrettung Österreich.

Eine Karte reicht nicht aus

Doch warum sind Wander-Apps in vielen Fällen so irreführend? „In den meisten Fällen erkennt man eine gute App daran, welche Karten sie als Grundlage nutzt“, weiß Wolfgang Warmuth, der beim Alpenverein für die hauseigene App „Alpenverein Aktiv“ zuständig ist. Zahlreiche App-Anbieter nutzen in ihren Gratisversionen lediglich eine Karte als Grundlage. „In den meisten Fällen ist das dann die Karte von ‚Open Street Map‘ und diese ist Fluch und Segen zugleich“, erklärt Warmuth weiter.

Der Grund: Die Daten werden dort von Freiwilligen eingespeist. Dadurch gebe es viel Datenmaterial, es werde jedoch nicht verifiziert. „Wenn da jemand also den Weg ein paar Meter daneben einträgt, steht das dann auch so drinnen.“ Am Berg kann dieser Unterschied lebensbedrohlich werden. „In der Stadt ist ein solcher Fehler kein Problem, am Berg sind die Konsequenzen aber umso größer.“

KI-generierte Inhalte als Problem

Dabei nehmen die Experten aber nicht nur die App-Hersteller, sondern auch ihre Nutzer in die Pflicht. „Es ist wichtig, das Hirn einzuschalten“, fasst es Gurdet zusammen. Oft werden Routenplaner in den Apps zitiert, die erfahrene Bergsteiger sind, und ihre Erfahrungen auf dem Weg teilen. Doch was für den einen ein kleines Hindernis ist, kann für den anderen ein unüberwindbares Problem werden. „Man muss sich wirklich mit den Routen auseinandersetzen“, appelliert Gurdet. Dem pflichtet auch Warmuth bei: „Die Route selbst ist nur ein kleiner Teil der Planung. Man muss das Wetter ebenso berücksichtigen wie das eigene Können.“ Generell würden sich die meisten Wanderer selbst überschätzen.

In letzter Zeit setzen jedoch zahlreiche Apps auf KI-generierte Inhalte, was ebenso gefährlich sei. „Alle großen App-Hersteller experimentieren damit“, weiß Warmuth. Auch hier sollen Wanderer unbedingt die Quellen überprüfen. Für den Experten seien Routen von einer künstlichen Intelligenz, die lediglich auf Kartendaten basieren, ein zu großes Risiko. „In anderen Fällen wird jedoch auf Community-Daten zurückgegriffen, also auf Meinungen und Erfahrungen der Wander-Gemeinde. Das ist meiner Meinung nach weniger problematisch“, so Warmuth.

Hirn einschalten

Der Appell der Experten: Hirn einschalten und sich nicht nur auf die Technik verlassen! Das gilt übrigens nicht nur auf den Bergen, wie Forscher bereits mehrfach bestätigt haben. Denn durch die ständige Verwendung von Orientierungshilfen wie „Google Maps“ und anderen Apps verlernen Menschen das selbstständige Orientieren.

Der japanische Geograf und Kognitionspsychologe Toru Ishikawa hat zum Beispiel gezeigt: Menschen mit GPS finden zwar sicher ans Ziel, erinnern sich später aber deutlich schlechter daran, wie wichtige Punkte räumlich zueinander liegen. Eine neuere Laborstudie im „Journal of Environmental Psychology“ kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Starke GPS-Nutzung erschwert den Überblick über neue Umgebungen. Experten warnen davor, das Mitdenken bei der Orientierung komplett an die Apps abzugeben. Durch selbstständiges Denken und Orientieren ließen sich viele brenzlige Situationen vermeiden.