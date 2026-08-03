„Es gab Hilfeschreie“: Große Suchaktion läuft im Lavanttal

Im Lavanttal läuft eine Suchaktion mit Hubschrauber und Tauchern. Grund dafür ist, dass ein Zeuge Hilfeschreie vernommen hat.

Auch der Polizeihubschrauber hilft bei der Suche

Große Aufregung im Bereich St. Paul im Lavanttal: Gegen 12 Uhr alarmierte eine Person dort die Einsatzkräfte. Der Grund dafür war, dass der Zeuge Hilfeschreie vernommen habe. „An den entsprechenden Bereich grenzen ein Waldstück und ein Badeteich“, erklärt Polizei-Sprecher Werner Pucher dazu.

Freiwillige Feuerwehren, die Polizei samt Polizeihubschrauber Libelle, Rettungskräfte sowie Taucher der Berufsfeuerwehr sind seither zwischen St. Paul und Kollnitz im Sucheinsatz. „Bisher noch ohne Ergebnis. Es wurde auch keine vermisste Person gemeldet“, sagt Pucher gegen 14 Uhr.

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