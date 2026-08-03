Bewaffnete entführen in Nigeria mindestens 52 Menschen

Im Nordwesten Nigerias haben Bewaffnete laut Augenzeugenberichten nach einem Angriff auf ein Dorf und eine Militärbasis mindestens 52 Menschen entführt, darunter Kinder. Die Entführer seien in der Nacht auf Sonntag auf Motorrädern in das Dorf Kasuwar Daji im Bundesstaat Zamfara eingefallen, berichteten Einwohner der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Zunächst hätten sie eine Militärbasis in einem Außenbezirk angegriffen.