Von Triest nach Monaco über die „Via Alpina“ – diese Strecke von knapp 2000 Kilometern bezwang Sophie Woods in nur 29 Tagen. Dabei stellte sie einen neuen Rekord auf.

Die „Via Alpina“ gilt als die härteste Ausdauerstrecke der Welt - nun wurde sie bezwungen. Denn Ultraläuferin Sophie Woods aus Neuseeland lief erfolgreich die knapp 2000 Kilometer durch acht Länder.

Dabei brach die 42-Jährige nicht nur den Zeitrekord jeder Frau vor ihr, sondern auch den der Männer. Denn sie absolvierte die Distanz in 29 Tagen und unterbot damit den bisherigen Rekord von Jake Catterall von 2024.

Die „Via Alpina“ ist eine Strecke durch das europäische Alpengebiet. Sie erstreckt sich von Italien über Slowenien, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, die Schweiz und schließlich nach Frankreich und weiter bis nach Monaco.

Von Triest nach Monaco

„Ich kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe“, wird Woods im Anschluss auf Instagram zitiert. Während sich die Läuferin selbst nach der unglaublichen Herausforderung ausruht, wurde die Rekordzeit nämlich bereits veröffentlicht. Sie sei „überglücklich, aber total fertig“ und müde.

Ihre Reise begann am 4. Juli in Triest und endete am 1. August in Monaco. „Ich glaube, ich habe mich während meiner gesamten Laufkarriere darauf vorbereitet“, schrieb sie in einem Beitrag und erinnerte an „technisch anspruchsvolle Berge“ und „ausgesetzte Grate“, denen sie in der Vergangenheit begegnet war.

Hitze und Waldbrände

In einem Interview mit dem britischen Sender BBC sagte sie, ihre Muskeln seien nach der ersten Woche geschwollen und schmerzhaft gewesen. Um den Rekord zu brechen, so Woods, habe sie ihren Schlaf gegen Ende der Strecke auf weniger als zweieinhalb Stunden pro Nacht reduzieren müssen.

Sie erzählte der BBC außerdem, wie „beängstigend“ es war, in der Nähe von Waldbränden zu laufen, da ihre Herausforderung mit der extremen Hitzewelle zusammenfiel, die Europa im Griff hat. Während ihrer rekordbrechenden Reise stiegen die Temperaturen in einigen Teilen auf mehr als 37 Grad Celsius.