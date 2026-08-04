Kärnten und die Steiermark leiden unter einer Wespenplage

Der Eindruck täuscht nicht: Wespen sind in diesem Sommer besonders häufig unterwegs. Insektenexperte erklärt, warum die Tiere jetzt auf Kuchen und Säfte fliegen und welchen Nutzen sie der Natur bringen.

„Wir waren am Wochenende beim Heurigen und es war unmöglich, etwas zu essen.“ Oder: „Ich wollte im Hochbeet arbeiten und es hat nur so geschwirrt. Da bekommt man schon ein ungutes Gefühl.“ Wer derzeit in Kärnten und in der Steiermark im Gastgarten sitzt oder auf der Terrasse frühstückt, hat oft ungebetene Gäste. Und diese sind im Moment auch Protagonisten in vielen Gesprächen, denen man in der Arbeit oder auf der Straße lauschen kann: Wespen. Heuer scheinen sie besonders zahlreich zu sein. Und dieser Eindruck täuscht nicht, sagt Manuel Vilgut, Vorstand der Fachgruppe Entomologie des Naturwissenschaftlichen Vereins Kärnten. Die Wetterbedingungen haben den Insekten in diesem Jahr in die Karten gespielt.

© Helmuth Weichselbraun Manuel Vilgut, Vorstand der Fachgruppe Entomologie (Insektenkunde) des Naturwissenschaftlichen Vereins Kärnten

Bereits im Frühjahr wurden die Weichen für ein starkes Wespenjahr gestellt. „Vor allem die Gründungsphase der Staaten verlief heuer unter optimalen Bedingungen“, erklärt Vilgut. Warmes, trockenes Wetter sorgte dafür, dass viele Königinnen erfolgreich Nester gründen konnten. Während anhaltender Regen den Tieren oft zusetzt und die ersten Arbeiterinnen zu wenig Nahrung finden, konnten dieses Jahr deutlich mehr Völker überleben.

Davon profitierten nicht nur Wespen. Grundsätzlich war es für viele Insekten ein gutes Jahr. „Trocken heißt dabei natürlich nicht Wüste, sondern wie dieses Jahr: warm und trocken mit ausreichend Nahrung.“

Warum Wespen im späteren Sommer auf Kuchen fliegen

Viele fragen sich, warum Wespen jetzt im Hochsommer plötzlich jeden Saft, jedes Eis und jedes Stück Kuchen belagern und nicht mehr so gierig auf Fleisch sind. Die Antwort liegt in ihrem Lebenszyklus.

Solange im Nest noch viele Larven versorgt werden müssen, sind die Arbeiterinnen vor allem auf eiweißreiche Nahrung aus. Sie jagen andere Insekten oder suchen nach Fleisch, um die Larven damit zu füttern. Als Gegenleistung scheiden die Larven einen zuckerhaltigen Nährsaft aus, der den erwachsenen Wespen als wichtige Energiequelle dient.

Gegen Ende des Sommers ändert sich dieses System: Es werden kaum noch neue Larven aufgezogen und das Volk stellt schließlich die Brut ganz ein. Damit fällt auch die bisherige Zuckerquelle im Nest weg. Die erwachsenen Wespen müssen ihren Energiebedarf nun selbst decken. Deshalb weichen sie verstärkt auf alles aus, was Zucker enthält: etwa Obst, Eis oder Mehlspeisen am Jausentisch oder in der Auslage der Bäckereien.

Auch überreifes Obst oder Beeren dienen den Tieren als Nahrungsquelle. Wer Brombeeren im Garten hat, sollte sie deshalb rechtzeitig ernten. „Haben die Wespen die Früchte erst einmal entdeckt, teilen sie diese nur ungern“, warnt Vilgut.

Nützlicher als ihr Ruf

So lästig Wespen beim Essen auch sein können, in der Natur erfüllen sie eine wichtige Aufgabe. Sie jagen zahlreiche Insekten und helfen so, deren Bestände zu regulieren. Dazu gehören beispielsweise Blattläuse und Raupen, wie jene des Kohlweißlings, die in Gärten und in der Landwirtschaft Schäden verursachen können.