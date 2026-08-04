Alternative zu Klimaanlage: Kälte, die aus der Leitung kommt

Das Fernkältenetz in Österreich wächst – vor allem in den vergangenen Jahren. Was viele nicht wissen: Eine Wärmepumpe kann ebenfalls eine kühle Lösung sein.

Die Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Vor allem in den Städten stöhnen die Menschen unter den hohen Temperaturen. Froh sind jene, deren Arbeitsplatz oder Wohnung klimatisiert ist. Alle anderen suchen händeringend nach Abkühlung. Schon bei der ersten, langen Hitzeperiode dieses Jahres war der Ansturm auf Klimageräte und Ventilatoren im Elektrohandel, wie berichtet, enorm. Darüber hinaus waren viele Klimatechnik-Betriebe schon im Frühling bis in den Herbst ausgebucht.

Klimaanlagen werden von Experten durchaus kritisch gesehen, denn sie haben einen hohen Strombedarf, belasten die Stromnetze und erzeugen eine Abwärme, die in Städten die Entstehung von Hitzeinseln begünstigen kann. Ein Teil der Lösung für angenehm temperierte Räume trotz Hitze könnte der Ausbau von Fernkältenetzen in den Ballungszentren sein.

Investitionen von 193 Millionen Euro

Vorreiter in diesem Bereich ist Paris, wo mit Wasser aus der Seine mittlerweile rund 1000 Gebäude gekühlt werden. In Österreich gibt es seit über 30 Jahren in Linz, seit 20 Jahren in Wien und auch in anderen Städten Fernkältenetze, wenn auch nicht so große wie in Paris. Allerdings wachsen sie stetig. 2010 hatten die Fernkältenetze noch eine Gesamtlänge von drei Kilometern, mittlerweile umfassen sie 45 Kilometer. Die Hitzerekorde haben die Nachfrage angeheizt: 2009 belief sich laut Fachverband Gas Wärme, der Verkauf von Fernkälte auf rund 25 Gigawattstunden. Mittlerweile hat er sich verzehnfacht und könnte noch deutlich weiter steigen. Bis 2035 will die Fernwärmewirtschaft in Summe rund 193 Millionen Euro investieren und rund 200 Megawatt Fernkälte-Leistung errichten.

© FGW Katalin-Andrea Griessmair-Farkas vom Fachverband Gas Wärme

„Die Nachfrage nimmt auf jeden Fall zu – vor allem in den großen Städten“, sagt Katalin-Andrea Griessmair-Farkas vom Fachverband Gas Wärme, der rund 400 heimische Gas- sowie Wärme- und Kälteversorgungsunternehmen vertritt. Bisher waren meistens Krankenhäuser in Österreich der erste große Kunde, der für den Startschuss eines Fernkälteprojektes gesorgt hat. Mittlerweile gibt es Fernkälte in Wien, Linz, Graz und Bregenz. „Es gibt einen Strauß von verschiedenen Fernkältesystemen. In Österreich nutzen nur wenige natürliche Gewässer, die meisten nutzen Abwärme aus Müllverbrennungsanlagen oder industrielle Abwärme“, erläutert Griessmair-Farkas. Für das LKH-Univ. Klinikum Graz erfolgt die Kälterzeugung etwa über Geothermie, Wärmepumpen und Photovoltaik. Die Zielgruppe für Fernkälte sind großvolumige Bauten wie Einkaufszentren, Krankenhäuser und Bahnhöfe, denn die Gebäude brauchen ein entsprechendes Kühl- bzw. Belüftungssystem.

© WPA Richard Freimüller, Präsident des Verbands Wärmepumpe Austria

In Kärnten gibt es derzeit noch keine Fernkältenetze. Die Klagenfurter Stadtwerke sagen dazu: „Derzeit wird die Versorgung der Stadtmitte als erster Projektstart verfolgt. Vorgesehen ist dabei eine erste Ausbaustufe ausgehend vom Fernheizkraftwerk mit einer Trasse über das geplante Ringquartier in der Krassniggstraße bis zu den City Arkaden.“ Eine Erstversorgung sei „frühestens in zwei bis drei Jahren realistisch“. Die Kelag beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema und versorgt große Gewerbeobjekte mit zentralen Kälteanlagen. In Parndorf wurde ein Projekt mit einer Leistung von 1,5 Megawatt umgesetzt.

Wärmepumpe zum Kühlen

Wärmepumpen haben in Österreich im Neubaubereich mittlerweile einen Marktanteil von 80 Prozent. Auch viele Bestandsbauten werden im Zuge des Ausstieges aus fossiler Energie auf Wärmepumpe umgerüstet. Was viele nicht wissen: Eine Wärmepumpe könnte man nicht nur zum Heizen, sondern auch zum Kühlen nutzen. „Nahezu jede Wärmepumpe ist dafür geeignet“, betont Richard Freimüller, Präsident des Verbands Wärmepumpe Austria. Das funktioniere sowohl bei Fußbodenheizsystemen als auch bei Heizkörpern. Allerdings müssten letztere für Kälteabgabe geeignet sein. „Ich bin davon überzeugt, dass Kühlen künftig noch wichtiger werden wird als heizen“, sagt Freimüller. Aktuell lässt sich nicht abschätzen, wieviele der rund 500.000 Wärmepumpen in Österreich auch zum Kühlen genutzt werden. Sicher ist sich Freimüller jedoch, dass das Potenzial nicht ausgeschöpft ist. Aus diesem Grund startet der Verband nun eine Informationsoffensive. „Denn es ist völlig absurd, wenn in Kindergärten, die eine Wärmepumpe haben, über Hitze geklagt wird, statt die Kühlung zu nutzen“, sagt der Experte.