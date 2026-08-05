Ausnahmejahr sorgte heuer für eine Rekordernte beim steirischen Honig. Zwei Millionen Kilogramm süßes Gold lassen Imkerinnen und Imker jubeln. Eine Bilanz.

Jubelstimmung bei den steirischen Imkerinnen und Imkern. Ihre Bienen waren heuer besonders fleißig. „In einem normalen Jahr haben wir einen Jahresdurchschnitt von 20 bis 25 Kilogramm Honig pro Bienenvolk, heuer waren es 40 bis 45 Kilogramm", erklärt Imkermeister Werner Kurz aus Bad Waltersdorf.

Der Präsident des Steirischen Imkerzentrums spricht von einem Jahrhundertjahr, was die Erntemenge betrifft. Zwei Millionen Kilogramm des süßen Goldes wurden heuer in der Steiermark produziert. „Umgerechnet könnte man sagen etwa 200 LKW-Ladungen“, veranschaulicht Kurz.

© Kk Werner Kurz, Präsident des Steirischen Imkerzentrums und Imkermeister aus Bad Waltersdorf

Optimale Bedingungen

Grund für das Ausnahmejahr: „Heuer gab es weder Spätfrost, noch Kälteperioden. Die Trachten haben sich sprichwörtlich die Hand gegeben, es gab nie Lücken“, so der Imkermeister.

Die süße Ausbeute fiel allerdings regional unterschiedlich aus. Wie auch 2024 hatte man gebietsweise mit Melezitosehonig zu kämpfen. Etwa im Gebiet Weiz, Modriach oder Gleinalm. „Dabei handelt es sich um eine besondere Art von Waldhonig, der durch einen hohen Gehalt an Dreifachzucker schnell hart wird“, erklärt Kurz. Weil er teilweise noch in den Waben kristallisiert und nicht schleuderbar ist, wird er auch „Zementhonig“ genannt. Begünstigt wurde er heuer durch die extreme Trockenheit.

Was ist Meleziotosehonig? Eine spezielle Art von Waldhonig, der durch einen hohen Gehalt an Dreifachzucker schnell hart wird. Teilweise kristallisiert er bereits in den Waben und lässt sich nicht mehr herausschleudern. Weil der Honig oft sogar hart wie Stein wird, wird er umgangssprachlich auch „Zementhonig“ genannt. Was machen die Imker mit den vollen Waben? „Als Winterfutter sind sie nicht geeignet, da die Bienen den harten Honig nicht herauslösen können“, erklärt Imkermeister Manuel Reitbauer aus Waldbach. Die Bienen würden sprichwörtlich an der vollen Honigwabe verhungern. Außerdem ist Waldhonig auch nicht als Winterfutter geeignet. Durch die vielen schwer verdaulichen Inhaltsstoffe entsteht im Bienendarm sehr viel Kot. Reinigungsflüge sind im Winter aber nur bedingt möglich. Die volle Kotblase führt zu starkem Drang, sodass die Bienen ihren Kot verschärft im Stock absetzen. Das führt zu Durchfallerkrankungen (Ruhr) und kann das ganze Volk schwächen oder sogar töten. Der Imker entnimmt darum die Waben und lagert sie über den Winter ein. Im Frühjahr dienen sie als Futterquelle.

© Imkerei Reitbauer Zementhonig kristallisiert in den Waben und lässt sich nicht mehr schleudern

30 Prozent weniger Honig

Weil die Bienen in kürzester Zeit viel Melezitose eintragen kann eine solche Tracht zur regelrechten Materialschlacht ausarten, wie Manuel Reitbauer aus Waldbach weiß. „Weil man sie nicht ausschleudern kann, gehen einem irgendwann die Honigrämchen aus“, so der 38-jährige Imkermeister. Gemeinsam mit seiner Familie bewirtschaftet er 320 Bienenvölker. Wegen des Zementhonigs rechnet er mit einem Ernteverlust von 30 Prozent. „Wir hatten Bienenstände, wo wir keine einzige Wabe schleudern konnten, bei anderen blieb 50 Prozent in der Wabe, bei anderern wiederum hatten wir gar keinen Melezitosehonig“, resümiert Reitbauer.

© Martin Hagen Manuel und Silvia Reitbauer aus Waldbach kümmern sich um 320 Bienenvölker

Trotz der Widrigkeiten zeigt sich der Waldbacher, der 2025 zum „Imker des Jahres“ ausgezeichnet wurde, zufrieden. „Menge und Qualität sind gut, durch das trockene Wetter ist der Wassergehalt niedrig“, so Reitbauer.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Das süße Gold fließt heuer in der Steiermark in rauen Mengen

Rekordernte in Feldbach

Von einem arbeitsintensiven Jahr sprechen auch Ferdinand und Gerlinde Praßl aus Feldbach. „Wir haben heuer eine Rekordernte: „Durchschnittlich haben wir pro Volk zwischen 50 und 60 Kilogramm Honig geschleudert.“ Das Ehepaar imkert seit zehn Jahren und bewirtschaftet 33 Bienenvölker, die im Raum Feldbach aufgestellt sind. Den Preis senken will man ob der großen Erntemenge heuer allerdings nicht. „Wir suchen gerade nach neuen Absatzmöglichkeiten, um den ganzen Honig zu verkaufen.“

1 / 2 Ferdinand und Gerlinde Praßl aus Feldbach blicken heuer auf eine Rekordernte © Privat

Zahlen und Daten Rund 5000 Imkerinnen und Imker gibt es derzeit in der Steiermark, 4200 davon sind Mitglieder des Steirischen Landesverbandes für Bienenzucht. Sie kümmern sich um 50.000 Bienenvölker. Der Steirische Landesverband spricht 2026 von einem Rekordjahr, was die Honigmenge betrifft. Rund zwei Millionen Kilogramm Honig wurden heuer produziert.

„Jahrelang haltbar“

Kein Problem mit Zementhonig hatte Erich Wagner aus Gleisdorf. 36 Bienenvölker summen und brummen bei dem 60-Jährigen im Garten, außerdem wandert er mit einem Teil der Bienen auf die Alm. „Ich konnte um die 1000 Kilo Honig ernten“, zeigt sich Wagner, der auch Vizepräsident des Steirischen Landesverbandes ist, zufrieden. Mit einem Preisverfall aufgrund der rauen Honigmengen, die heuer vorhanden sind, rechnet er nicht. „Honig ist ein Produkt, das jahrelang haltbar ist und nicht abläuft“, so Wagner. Heuer sei ein gutes Jahr sich Reserven anzulegen.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer 1000 Kilogramm Honig konnte der Gleisdorfer von seinen Bienen ernten

Neu im Regal: „Mischwaldhonig“

Imkerinnen und Imker seien angehalten das süße Gold nicht unter Wert zu verschleudern, betont auch Präsident Werner Kurz. „Zwischen 14 bis 17 Euro sollte ein Kilo schon wert sein.“

Und an Konsumenten gerichtet:„Der Kauf beim Imker ums Eck ist eine echte Win-Win-Situation. Man bekommt eine super Honig-Qualität und sorgt mit seinem Kauf dafür, dass Kulturpflanzen bestäubt werden können", so Kurz. Die neue Honigverordnung, könnte den heimischen Markt zudem ankurbeln. Seit Juni muss auf jedem Etikett das genaue Herkunftsland stehen. Die Bezeichnung „Aus EU/ Nicht-EU-Ländern“ reicht nicht mehr aus.“ Im Supermarkt sei darum ein Blick auf das Etikett ratsam. „Ich glaube, viele werden es sich überlegen, ob sie Honig aus China oder Mexiko kaufen“, so Kurz.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Das Jahr 2026 bot für die steirischen Honigbienen optimale Bedingungen für die Honigproduktion

Was ist noch neu? Ab heuer gibt es die Bezeichnung „Mischwaldhonig“, vormals Honigtauhonig. „Mit dieser Bezeichnung konnten Kunden aber nichts anfangen“, erklärt Kurz. Im Gegensatz zum Waldhonig, der nur von Honigtauerzeugern auf Nadelbäumen stammt, stammt der Mischwaldhonig vorwiegend von Laubbäumen.