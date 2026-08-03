Neuer Verein in St. Peter kümmert sich um ein schönes Ortsbild

„Ein Herz für St. Peter-Freienstein – Verein zur Ortsbildgestaltung“. So nennt sich der neu gegründete Verein in der Marktgemeinde St. Peter-Freienstein, gegründet von Jörg Hess und Elisabeth Wolkenstein, Gemeinderäte und Mitglieder im Umweltausschuss. Bei ihrer Arbeit haben die beiden festgestellt, dass es Bedarf an einem Verein gebe, „kleinere und größere Dinge im Ort zu verschönern“.

Bereits 43 Mitglieder haben Projekte, die von der Anlage von Blühstreifen, Pflege des Wildstaudenfelds und der Gemeindebeete bis hin zu sozialen Projekten im Bereich des Seniorenheims reichen, durchgeführt. „Beim Seniorenheim haben wir den bestehenden Pavillon auf Vordermann gebracht, um den Bewohnern einen leichteren Zugang zu ermöglichen. Es wurden auch neue Stühle mithilfe von Spenden einiger Gemeinderäte angeschafft“, erklärt Wolkenstein.

Große Hilfe

Am Marktplatz haben die Vereinsmitglieder ein Metallherz installiert und bepflanzt, die Blumen am alten Bahnhof wurden ebenfalls vom Verein gepflanzt. „Ein Herzensprojekt ist auch unser neuer Schattenplatz in der Nähe der Pfarrkirche. Hier haben wir das Grundstück gerodet, den Zaun neu gestrichen und eine Bank angeschafft“, erzählt Wolkenstein, die betont, dass das ohne die Hilfe der jungen Erwachsenen rund um Projektleiter Max Hartenfelser nicht möglich gewesen wäre. „Wir hoffen, dass der Platz gut genutzt wird.“

1 / 2 Ein Metallherz mit Blumen verschönert den Marktplatz © KK

Es sind auch noch weitere Projekte geplant: Ende Oktober/Anfang November soll es einen „Wichtelbinden-Workshop“ geben, die entstandenen Kunstwerke will man dann etwa am Marktplatzbeet aufstellen.

Der Verein freue sich über Unterstützer. „Wir brauchen Menschen, die anpacken. Viele unterstützen uns auch mit Kuchen, den wir verkaufen können, mit der Bereitstellung von Geräten und mit ihrem Wissen. Eine Künstlerin spendet nicht nur ihre Verkaufserlöse, sondern kreiert auch Dekogegenstände für uns.“