Sie macht die Geschichte von Mürzsteg lebendig

Es gibt in Mürzsteg (Gemeinde Neuberg an der Mürz) wohl nicht einmal einen Stein, zu dem Natur- und Landschaftsvermittlerin Renate Dobrovolny keine Geschichte kennt. Regelmäßig bringt sie diese in Führungen durch den Ort Interessierten näher.

Dabei erfährt man etwas über die Kaiserzeit sowie die wirtschaftliche Blütezeit der von Eisen- und Holzindustrie geprägten Region. Aber auch andere historische Schmankerl weiß Dobrovolny zu berichten, etwa wie Gämse aus Mürzsteg nach Neuseeland gekommen sind, welche Verbindungen Arnold Schwarzenegger in die Region hat oder wer schon alles im Jagdschloss auf Besuch war.

Freilich kommen auch persönliche Anekdoten der Mürzstegerin nicht zu kurz. Neben Urlaubern nimmt sogar manch Einheimischer regelmäßig an den Führungen teil. „Zu erzählen gibt es bei uns genug“, lacht Dobrovolny. Über weitere Führungen kann man sich beim Naturpark Mürzer Oberland informieren.