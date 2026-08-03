Zunahme der Arbeitslosigkeit trifft in Kärnten vor allem Frauen

17.674 Menschen stehen aktuell ohne Arbeit da. Vom fehlenden Wirtschaftswachstum sind vor allem Branchen betroffen, in denen überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt sind.

Es ist ein schwacher Trost, dass Kärnten wieder einmal den österreichweit geringsten Anstieg der Arbeitslosigkeit verzeichnet. Fakt ist: Sie steigt. 17.674 Männer und Frauen stehen aktuell ohne Arbeit da. Das sind um 0,6 Prozent mehr als im Juni. Klammert man die 2562 Schulungsteilnehmer aus, ist die Arbeitslosigkeit sogar um 1,7 Prozent gestiegen.

Junge und ältere Frauen stark betroffen

Während die Arbeitslosigkeit bei Männern um 0,3 Prozent zugenommen hat, ist sie bei Frauen um drei Prozent gestiegen. Hohe Zuwächse zeigen sich sowohl bei Frauen unter 25 Jahre (plus 51 Personen bzw. acht Prozent), als auch bei Frauen über 50 (plus 112 Personen bzw. knapp fünf Prozent).

Mehr Langzeitarbeitslose

Auch bei den Langzeitarbeitslosen, die über ein Jahr beim AMS vorgemerkt sind, ist die Zunahme bei Frauen höher (plus 68 Personen oder sieben Prozent). Eine Erklärung dafür liefert laut Melanie Jann, stellvertretende AMS-Geschäftsführerin in Kärnten, der Blick in die Branchen: „Traditionell männerdominierte Branchen entwickeln sich derzeit stabiler als jene, in denen überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt sind, wie etwa Reinigung, Handel und Büro.“ In der Gesundheitsbranche stieg die Arbeitslosigkeit überhaupt um 18 Prozent. Weniger Arbeitslose gibt es laut Jann in der Metall- und Elektrobranche.

© AMS Melanie Jann, stellvertretende AMS-Geschäftsführerin in Kärnten

Immerhin sind mehr offene Stellen gemeldet. Aktuell sind es 6239 – also um 15 Prozent bzw. 838 Stellen mehr als zuletzt. Lehrstellen hingegen werden von den Unternehmen weniger angeboten. Aktuell sind 500 sofort verfügbar – das sind um fast zehn Prozent weniger als ein Monat zuvor. Den 500 Lehrstellen stehen 637 junge Menschen gegenüber, die eine Lehrstelle suchen – ein typisches „Sommerphänomen“, wenn die Schule zu Ende ist.

Über die Bezirke gerechnet nahm die Arbeitslosigkeit zuletzt am stärksten in Völkermarkt zu – um 4,6 Prozent. Dort sind aktuell 1100 Menschen arbeitslos. In Spittal/Drau stieg die Arbeitslosigkeit um drei Prozent, dort sind 1426 Menschen arbeitslos. In Hermagor (minus 1,8 Prozent) und in St. Veit (minus 7,2 Prozent) ging die Arbeitslosigkeit hingegen zurück. Die meisten Jobs werden wenig überraschend zur Zeit in Klagenfurt (1800) und Villach (1400) angeboten.