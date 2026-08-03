Das sind Sturms mögliche Play-off-Gegner in der Champions League

Der SK Sturm träfe im Falle eines Weiterkommens gegen Fenerbahce Istanbul im Play-off zur Champions League auf Sparta Prag oder Lyon. Der LASK bekommt es mit Celtic Glasgow zu tun.

Der SK Sturm kennt seine möglichen Gegner für das Play-off zur Champions League. Überstehen die Grazer die Hürde Fenerbahce Istanbul in der 3. Qualifikationsrunde (5./11. August), treffen die Blackys im Platzierungsweg auf den Sieger des Duells Sparta Prag gegen Lyon um den Einzug in die Ligaphase der Königsklasse. Die Play-off-Spiele werden am 18./19. bzw. 25./26. August ausgetragen. Meister LASK bekommt es im Champions-Weg mit dem schottischen Meister Celtic Glasgow zu tun.

Sowohl die Paarung Fenerbahce/Sturm als auch der LASK waren in der Auslosung für das Play-off in Nyon ungesetzt. Der andere mögliche Gegner der Grazer wäre der Sieger des Duells Union Saint-Gilloise gegen Bodö/Glimt gewesen, dem LASK blieben etwa Roter Stern Belgrad, AEK Athen oder Dinamo Zagreb erspart. Während das Rückspiel gegen Fener am 11. August noch in Graz ausgetragen wird, müsste der SK Sturm im Play-off zur Königsklasse bereits ins Wörthersee-Stadion nach Klagenfurt ausweichen. Im Falle eines Scheiterns auf dem Weg in die Champions League – egal ob gegen Fenerbahce oder im Play-off – wechseln die Grazer in die Europa-League-Ligaphase. Auch der LASK würde bei einem Aus im Play-off in der Europa League spielen.

Champions-League-Play-off Levski Sofia/Kairat Almaty – AEK Athen Celtic Glasgow – LASK Dinamo Zagreb/Zalgiris Kaunas – Viking Stavanger Mjällby/Slovan Bratislava – Ararat-Armenia/Celje Hapoel Beer-Sheva/Roter Stern Belgrad – Aarhus/Sabah Fenerbahce/Sturm – Sparta Prag/Lyon Olympiakos Piräus/Nijmegen – Bodö/Glimt/Union Saint-Gilloise

Auch Salzburg, das in der 3. Qualirunde zur Europa League einsteigt, erfährt seine möglichen Gegner für die Play-offs heute – bei einem Weiterkommen spielen die Bullen das Play-off zur Europa League, bei einem Aus in der 3. Qualirunde jenes zur Conference League. Die Wiener Großklubs Austria Wien und Rapid wissen heute ebenso ihre möglichen Play-off-Gegner zur Conference League, davor müssten beide die 3. Qualirunde überstehen. Die Europa-League-Auslosung steigt um 13 Uhr in Nyon, jene für die Conference League um 14 Uhr.