Nicht nur das Jubiläum Alpen Adria Energie wurde in Kötschach-Mauthen gefeiert, sondern auch die Inbetriebnahme einer Agri-PV-Anlage mit Batteriespeicher.

Der Kötschach-Mauthener Ökostrom-Pionier Alpen Adria Energie (AAE) feierte am Samstag mit einem informativen „KRAFT.tag“ gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus der Energiebranche, Wegbegleitern und der heimischen Bevölkerung das 140-jährige Bestehen. Es ist eine bemerkenswerte, ja eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte, auf die das Familienunternehmen Klauss zurückblicken kann. Mittlerweile steht schon die fünfte Generation mit auf der Kommandobrücke und schreibt diese Geschichte mit Elan und Innovation fort.

© Leopold Salcher Firmenchef Wilfried Klauss bei der Eröffnung des Hybrid-Parks in Würmlach

1886 warf der Gründer Anton Klauss am Laaser Bach die erste Turbine an und begann mit der Elektrifizierung Oberkärntens, zu der Zeit war Klagenfurt noch stromlos. Diese Jubiläumsfeier unterstrich eindrücklich den Erfolgslauf dieses Unternehmens vom regionalen Stromerzeuger bis hin zum innovativen Akteur der Energiewende, der mittlerweile in den Bereichen Kraftwerksbau, Ökostromerzeugung, Netzbetrieb, Stromhandel, Energiemanagement bis hin zur E-Mobilität und neuen Energielösungen führend ist. Platz 1 im Stromanbieter-Check von Global 2000 und WWF und die Auszeichnung „Treiber der Stromzukunft“ unterstreichen, dass die AAE-Naturstrom beständig zu den „Besten der Besten“ zählt.

Neuer Hybridpark

Vor der Jubiläumsfeier wurde noch in Würmlach der Hybridpark, bestehend aus einem 5 MWh-Speicher und einer 3 MWh-Agri-Photovoltaikanlage, offiziell in Betrieb genommen. Die AAE-Naturstrom produziert jährlich mit Wasser, Wind und Sonne an die 50 Millionen KWh und beschäftigt 20 Mitarbeiter. Am Firmencampus in Kötschach sind weitere 20 im Energiebereich tätige Firmen angesiedelt. Die Lesachtaler „Weissenschuss“-Bläser umrahmten die Feier musikalisch. Der Familie Klauss gratuliert haben auch die Landtagsabgeordnete Christina Burgstaller-Patterer (SPÖ) sowie die Bürgermeister Josef Zoppoth (SPÖ) und Leopold Astner (ÖVP), von der Wirtschaftskammer gab es eine Auszeichnung, die Bezirksstellenleiter Christian Wastian überreichte.