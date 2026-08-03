Helene Fischer hat für einen Ansturm auf die Tickets für das heurige Ski-Opening gesorgt. Am Samstag, 12. Dezember, steht sie in Schladming ein zweites Mal auf der Bühne.

Um Punkt 10 Uhr hat am Montagvormittag der Vorverkauf für das Konzert von Helene Fischer beim heurigen Ski-Opening in Schladming begonnen. Und wie bei den Backstreet Boys im vergangenen Jahr hat auch dieser Vorverkauf nur wenige Minuten gedauert, dann waren sämtliche Karten weg.

Traurige Mienen bei jenen, die keine Tickets für die Show am Freitag, 11. Dezember, ergattern konnten, braucht es jedoch nicht zu geben. Denn kurz vor 11 Uhr verkündete Veranstalter Klaus Leutgeb, dass es ein Zusatzkonzert am Samstag, 12. Dezember, geben werde. „Der Run auf Helene Fischer hat unsere Erwartungen noch einmal übertroffen. Für uns war sofort klar: Wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir den Fans einen zweiten Abend ermöglichen. Ich freue mich riesig, dass wir die Zusatzshow so schnell fixieren konnten und Helene Fischer nun an zwei Abenden gemeinsam mit ihrer Band in Schladming auf der Bühne stehen wird.“

Die Karten für das zweite Konzert sind bereits erhältlich, pro Abend werden rund 16.000 Tickets aufgelegt.