König Mohammed VI. regiert sein Land nahezu absolut. Die Frage, ob er den Sturm auf Ceuta befördern ließ, beschäftigt nicht nur Spaniens Öffentlichkeit.

Als die spanische Grenzschutzpolizei in Ceuta sich darum bemühte, den Zustrom zehntausender Migranten doch noch irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, wurde im königlichen Palast in Tetouan Spalier gestanden. Mohammed VI. beging das 27. Jubiläum seiner Inthronisation als König von Marokko, Soldaten der unterschiedlichsten Truppengattungen lieferten die farbenprächtige Kulisse.

Die Frage, ob der 62-jährige Monarch den Ansturm auf Ceuta billigend hingenommen oder ihn nicht sogar befördert hat, bewegt seit diesem Tag nicht nur die spanische Öffentlichkeit. Schon 2021 hatte Marokko eine Migrationskrise in der Exklave ausgelöst, nachdem es seine Grenzschützer wegen eines Streits mit Spanien über einen Führer der Westsahara-Befreiungsbewegung Polisario vorübergehend abgezogen hatte. Nun gibt es gleich zwei außenpolitische Weichenstellungen in Madrid, die dem König nicht unbedingt gefallen dürften. Und in spanischen Medien berichten mehrere der Migranten, die sich wegen eines falsch verstandenen Gerichtsurteils auf den Weg in Richtung Norden gemacht hatten, davon dass sie von marokkanischen Sicherheitskräften nicht gestoppt, sondern zum Grenzübertritt ermuntert worden seien.

Prestigeprojekte und stecken gebliebene Reformen

Mohammed, der mit einer neuen Verfassung und formal mehr Befugnissen für das Parlament den Zorn des Arabischen Frühlings zügeln konnte, regiert nach wie vor mehr oder weniger absolut. In seinem engsten Beraterzirkel hat der Jurist, der mit einem geschätzten Vermögen von rund 3 Milliarden Dollar zu den reichsten Menschen Afrikas gehört, vor allem persönliche Vertraute und Schulfreunde versammelt. Teile dieser Entourage begleiten ihn auch regelmäßig nach Frankreich, wo Mohammed oft mehrere Wochen pro Jahr verbringt.

Die Hoffnung, die viele Marokkaner bei seiner Thronbesteigung in ihn gesetzt haben, hat der Sohn von König Hassan II. allerdings nicht erfüllt. So treibt Mohammed in seinen Anfangsjahren zwar einige Reformen und dringend benötigte Infrastrukturprojekte voran, doch bleibt er auf halbem Weg stehen. Es gibt nur wenig Fortschritte im Gesundheits- und Bildungswesen, nach wie vor sind zumindest 25 Prozent der Einwohner Analphabeten. Die Justiz gilt weiter als wenig unabhängig und korrupt.

Umso kritischer sehen vor allem die Jungen die jüngsten Prestigeprojekte des Königs wie die neuen Stadien für die auch in Marokko stattfindende Fußball-WM 2030 oder die knapp 300 Stundenkilometer schnellen Hochgeschwindigkeitszüge. Die Protestbewegung mit dem Namen „GenZ 212“ erhielt im vergangenen Herbst sogar so viel Zulauf, dass Mohammed sich genötigt sah, auf die Organisatoren zuzugehen.