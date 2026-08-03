Eine Studie mit einem neuartigen, schluckbaren Abnehmballon musste in Wien abgebrochen werden. Bei zwei von fünf Patienten traten schwere Nebenwirkungen auf, etwa ein Dünndarmverschluss.

Magenballone kamen schon bislang in der Adipositastherapie zum Einsatz. Allerdings wurden sie im Rahmen einer Gastroskopie in den Magen eingebracht.

In der Behandlung von Übergewicht und Adipositas gab es während der letzten Jahre massive Veränderungen – nicht zuletzt wegen der sogenannten Abnehmspritzen. Aber nicht nur medikamentös werden neue Therapiekonzepte erprobt, auch neue „mechanische“ Verfahren werden erforscht. Eine Studie zu einem solchen neuen Behandlungskonzept musste kürzlich in Wien abgebrochen werden: Schluckbare Ballons verursachten schwere Nebenwirkungen bei zwei von fünf Patienten, wie die Forschenden in „Obesity Surgery“ schrieben.

Mechanische Verfahren bzw. operative Eingriffe sind in der Therapie von Adipositas nicht neu. Magenbänder kamen ebenso zum Einsatz wie auch die Verkleinerung des Magens per minimal-invasivem Eingriff. Zusätzlich wurden auch Ballons aus Silikon eingesetzt, die im Rahmen einer Gastroskopie in den Magen eingebracht werden. Mit Flüssigkeit oder Luft gefüllt, sollten sie per Dehnung der Magenwand ein schnelles Sättigungsgefühl hervorrufen. Nach Ende der Behandlung wurden die Ballons dann wieder entfernt.

Derzeit für die Anwendung ungeeignet

Die Wiener Forschenden wollten in ihrer Arbeit den Einsatz von schluckbaren Magenballons überprüfen. „Schluckbare Magenballons stellen eine sich entwickelnde, minimal-invasive Option bei Adipositas dar“, schrieben Daniel Moritz Felsenreich (Klinische Abteilung für Allgemeinchirurgie; MedUni Wien/AKH) und seine Co-Autoren. Durch einfaches Schlucken erspart man sich zumindest eine Gastroskopie (Magenspiegelung).

Adipositas Bei Adipositas kommt es zu einer übermäßigen Vermehrung des Körperfetts. Das ist gemäß WHO ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 der Fall. Adipositas wird in vier Stufen unterteilt. „Stadium Null etwa hat bis auf einen hohen BMI keine weiteren Probleme. Je höher das Stadium, umso höher ist der Bedarf an Therapie, zum Beispiel aufgrund anderer Erkrankungen, etwa Diabetes“, sagt Internistin Bianca Karla Itariu. Adipositas geht mit zahlreichen Komorbiditäten einher, Diabetes Typ 2 ist die häufigste Komplikation. Auch das Risiko mancher Krebsarten, von Bluthochdruck sowie weiteren Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fettleber ist erhöht. Auch hormonelle Störungen wie Einschränkung der Fruchtbarkeit können vorkommen.

In der ersten entsprechenden Studie an Patienten mit einem Body-Mass-Index (BMI) von mehr als 35 oder mehr als 30 und einer damit in Verbindung stehenden weiteren Erkrankung sollte deshalb ein neues Medizintechnik-Entwicklungsprodukt erprobt werden: Kleine Ballons (ein mal fünf Zentimeter mit zwölf Milliliter Silikon-Flüssigkeit), die ohne weitere Eingriffe geschluckt werden sollten. Das System soll sich dann im Magen durch die Körpertemperatur zu nierenartig aussehenden Ballons mit zehn mal sieben mal fünf Zentimetern „aufplustern“ (120 Milliliter Volumen) und – genauso wie die alten Ballons – für ein Sättigungsgefühl sorgen. Die nierenförmige Gestalt der Ballons wurde gewählt, um ein „Abwandern“ in den Darm zu verhindern. Die Studie sollte mit den ersten fünf Probanden beginnen und dann auf insgesamt 20 ausgedehnt werden.

Ballon musste operativ entfernt werden

„Ein Patient erhielt einen Ballon, ein Patient erhielt zwei Luftballons und zwei Patienten bekamen drei Ballons, wie im Studienprotokoll festgelegt“, stellten die Wissenschafter fest. Allerdings, bei nachfolgenden Endoskopie-Untersuchungen stellten sich bei vier von zehn der Ballons Membranschäden ein. Gallenflüssigkeit gelangte in die Silikonfüllung. Nach den ersten fünf Patienten wurde die Studie mit dem aus Australien stammenden Produkt beendet. „Aufgrund zweier schwerwiegender unerwünschter Ereignisse (SAE) wurde die Studie nach Einschluss von fünf Patienten vorzeitig abgebrochen. Bei zwei Patienten kam es zu einem Dünndarmverschluss durch Wanderung des Ballons durch den Magenpförtner. Das machte eine notfallmäßige laparoskopische Öffnung der Darmwand und die Ballonentfernung notwendig.“

Das Produkt sei in seiner derzeitigen Form nicht für den Einsatz in der klinischen Praxis geeignet, so die Studienautoren. Die Entwickler selbst sehen das positiver auf ihrer Homepage: „Obwohl die Studie nicht zum gewünschten Ergebnis führte, demonstrierte sie erfolgreich mehrere Schlüsselaspekte des Gerätekonzepts, insbesondere die Fähigkeit der Patienten, den Magenballon zu schlucken und ihn problemlos im Magen aufdehnen zu lassen. Nach Auswertung der Studienergebnisse wurde die Form des Magenballons modifiziert, um das identifizierte Problem künftig zu vermeiden. Die Werkzeuge für die neue Geräteform werden derzeit entwickelt.“ Neue Ballons sollten dann hergestellt und in weiteren Studien erprobt werden.