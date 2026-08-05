Zwei Postpartner wurden zum Jubiläum ausgezeichnet und Landesrat Willibald Ehrenhöfer hörte sich zu Herausforderungen lokaler Betriebe um. In der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.

Gab es früher noch in jedem Dorf eine eigene Postfiliale, übernehmen diese Nahversorgung am Land heute vielfach Postpartner. Sein zehnjähriges Bestehen feierte kürzlich der Postpartner in Fehring. „Mimi‘s Laden“ bietet der Bevölkerung alle Post-Services, Finanzdienstleistungen der bank99, das Mobilfunk-Paket Yellow sowie Post-Handelswaren.

Nur wenige Tage zuvor feierte auch das Lebenshilfe Netzwerk in Kirchbach zehn Jahre als Postpartner. Beide Postpartner erhielten eine Dankesurkunde.

1 / 2 Postpartner-Betreuer Andreas Weber, Reinhard Pongratz (Mitarbeiter Lebenshilfe Netzwerk) und Mitarbeiter des Kirchbacher Postpartners Markus Opferkuch bei der Urkundenübergabe in Kirchbach-Zerlach (v.l.) © Österreichische Post

Betriebe zeigten Wirtschaftslandesrat Herausforderungen

Handwerk und Kulinarik standen im Mittelpunkt eines „Heimatbesuches“ von Landesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP). Der Finanz- und Wirtschaftslandesrat und gebürtige Feldbacher ließ sich bei der Tischlerei Cserni, Zotter Schokolade und der Manufaktur Gölles das handwerkliche Know-how der Region zeigen. Die Firmenchefs nutzten die Gelegenheit, um dem Landesrat aktuelle Herausforderungen darzulegen. Vor allem bürokratische Hürden wurden kritisiert. Der Bürokratieabbau stehe ganz oben auf seiner Agenda, betonte Ehrenhöfer.