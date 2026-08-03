Was wird bei der Ausfahrt Wolfsberg Nord gebaut?

Andreas Steindl, Pressesprecher der Asfinag, erklärt was hinter den Arbeiten steckt.

An dieser Stelle wird gebaut

„Was wird bei der Ausfahrt Wolfsberg Nord gebaut?“ - Mit dieser Frage wandte sich eine Leserin an uns. Andreas Steindl, Pressesprecher der Asfinag, informiert: „Die Arbeiten gehen bis circa Mitte nächsten Jahres, dabei werden die sogenannten Ankerwände erneuert, die Hangrutschungen verhindern.“ Laut Steindl komme es lediglich „zu vereinzelten Spursperren“. Die Auswirkungen auf den Verkehr seien daher gering.