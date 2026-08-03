Nach dem Finale ihrer Welttournee verabschiedet sich der Popstar vorerst aus dem Rampenlicht und plant eine längere Auszeit von der Öffentlichkeit.

Nach hartnäckigen öffentlichen Spekulationen über ihren Gesundheitszustand hat US-Popstar Ariana Grande eine Auszeit angekündigt. Grande wolle sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen, sagte ihr Sprecher dem US-Magazin „People“. Auch an einem Musical-Projekt in London wird die 33-Jährige nicht teilnehmen, wie dessen Produzenten mitteilten.

Nach dem Ende ihrer aktuellen „Eternal Sunshine“-Tournee am 1. September wolle sich Grande eine „wohlverdiente Pause fern der Arbeit und der öffentlichen Auftritte“ gönnen, sagte ihr Sprecher. Die Sängerin habe wegen ihrer zahlreichen Auftritte unter dem stetigen „prüfenden Blick“ der Öffentlichkeit gestanden und wolle nun vorübergehend „einen Schritt aus der Sichtbarkeit zurücktreten“.

Wir wissen, dass dies für sie bestimmt keine einfache Entscheidung war, und sie trifft sie mit unserem vollen Verständnis und unserer Unterstützung. Wir wünschen ihr nur das Beste. — Die Produzenten des Musicals „Sunday in The Park with George“

Die Produzenten des Musicals „Sunday in The Park with George“ bestätigten im Onlinedienst X, dass die Sängerin und Schauspielerin nicht wie geplant an dem für Sommer 2027 geplanten Projekt am Barbican-Theater im Londoner West End teilnehmen wird. „Wir wissen, dass dies für sie bestimmt keine einfache Entscheidung war, und sie trifft sie mit unserem vollen Verständnis und unserer Unterstützung“, erklärten die Musical-Produzenten. „Wir wünschen ihr nur das Beste.“

Spekulationen über Gesundheitszustand

Grande hätte zusammen mit ihrem „Wicked“-Filmpartner Jonathan Bailey in dem Musical auf der Bühne stehen sollen. Es wäre ihr Debüt im Londoner West End gewesen.

In den vergangenen Monaten hatte es insbesondere auf Onlineplattformen immer wieder Spekulationen über Grandes Gesundheitszustand gegeben. Fans äußerten sich unter anderem besorgt, nachdem die Sängerin in einem Musikvideo zu ihrem neuen Album „Petal“ deutlich abgemagert wirkte. Grande hat sich in der Vergangenheit kritisch über sogenanntes Body Shaming geäußert und dies als „wirklich gefährlich“ bezeichnet.

© IMAGO/Amy Katz Ihr auffallend schlankes Erscheinungsbild löste zuletzt weltweit Sorgen und Spekulationen unter Fans aus

Grande ist nicht nur als Sängerin äußert erfolgreich, sondern hat als Schauspielerin unter anderem in den Fantasie-Musicalverfilmungen „Wicked“ und „Wicked: For Good“ mitgewirkt. Für „Wicked“ wurde sie für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Der Erfolg bedeutet aber auch, dass sie ständig im Rampenlicht steht.