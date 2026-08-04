Gemeinden geraten massiv in Finanznöte, weil man immer mehr Geld für immer neue Aufgaben übernehmen müsse. Die Folge: Förderungen werden eingespart, Tarife erhöht.

Nur eine Montage, aber der Finanzdruck hat sich längst einen Namen gemacht

„Ein Konsolidierungskonzept soll über den Sommer erarbeitet werden, um stabilere Gemeindefinanzen in Zukunft zu gewährleisten“: Diese Kurzmeldung war in der jüngsten Ausgabe der Gemeindenachrichten von St. Radegund zu lesen – ein paar Zeilen nach dem Hinweis auf die Umstellung bei den Mülltonnen und vor der Information zu Regen-Zisternen. Die ganze Tragweite dürfte somit womöglich nicht zum Ausdruck gekommen sein, denn dahinter verbirgt sich jenes „rigide Sparprogramm“, das Bürgermeister Jakob Taibinger bereits angekündigt hat. Es umfasst nun sage und schreibe knapp 50 Punkte.

Appell an Land und Bund

Dabei ist die Gemeinde am Fuße des Schöckls nur eine von vielen, die den Gürtel enger schnallt. Seit Monaten rufen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gleichsam um Hilfe – in Richtung Land und Bund. Denn dort werden aus ihrer Sicht Entscheidungen gefällt, welche sich mit voller Wucht in den Niederungen auswirken. „Die Gemeinden werden förmlich ausgehungert, das muss man so sagen“, bringt es Vasoldsbergs Ortschef Johann Wolf-Maier auf den Punkt.

© Gemeinde St. Radegund Jakob Taibinger folgte auf Hannes Kogler als Bürgermeister von St. Radegund

Wir werden das komplette Konsolidierungskonzept bis September ausarbeiten. Mit allen Fraktionen. — Jakob Taibinger , Bürgermeister von St. Radegund

Drei Bereiche

Es sind speziell drei Bereiche, welche die Gemeinden unter Druck setzen: steigende Pflichtausgaben durch die neue Finanzierung der Sozialhilfe, das Ungleichgewicht im Finanzausgleich – also bei der Aufteilung von Einnahmen durch Steuern und Abgaben – sowie die steigenden Personalkosten gerade in der Kinderbetreuung.

© Thomas Wieser Vasoldsbergs Bürgermeister Johann Wolf-Maier

Verkauf von Eigentum?

Die Folge: In St. Radegund versucht man mit einer Mischkulanz aus reduzierten oder gar gestrichenen Förderungen und höheren Abgaben die Finanzen in den Griff zu bekommen. Das könne von einer weiteren Anhebung der Müllgebühren und einer Leerstandsabgabe für Zweitwohnsitze bis zum Heizkostenzuschuss reichen, präzisiert Bürgermeister Taibinger gegenüber der Kleinen Zeitung. Darüber hinaus wird auch der Verkauf von Gemeindeeigentum geprüft. Das komplette Konzept werde man bis zur Gemeinderatssitzung im September erarbeiten – „mit allen Fraktionen“, betont der Bürgermeister.

Unsere Musikschule platzt aus allen Nähten. — Johann Wolf-Maier , Bürgermeister von Vasoldsberg

„Früher sind uns durch die Kommunalsteuer jährlich bis zu 700.000 Euro geblieben. Dieses Polster wird jetzt von den Sozialausgaben komplett aufgefressen, diese lagen zuletzt bei 1,3 Millionen Euro“, ergänzt Vasoldsberg Bürgermeister Johann Wolf-Maier. Die Folge: Das Altstoffsammelzentrum kann nicht mehr gratis aufgesucht werden, im Gegenzug dreht man jeden Cent fünfmal um, „obwohl zum Beispiel unsere Musikschule aus allen Nähten platzt“, so Wolf-Maier. Daher traue er sich auch den Satz mit „aushungern“ zu formulieren, weil es weniger Kritik als vielmehr ein Hilferuf an Land und Bund sei.

© Privat Franz Knauhs ist Bürgermeister in St. Marein

„Etliche Förderungen gestrichen“

Dem schließt sich auch Franz Knauhs an: „Die momentan wirtschaftlich schwierige Situation macht Sparmaßnahmen notwendig, um unsere Kernaufgaben erfüllen zu können“, kündigte der Bürgermeister von St. Marein bei Graz schon Ende 2025 an. Was folgte? „Wir haben viele Förderungen überarbeitet, etliche auch komplett gestrichen“, erklärt Knauhs heute. „Bloß den Bildungsbereich haben wir ganz bewusst noch ausgenommen, hier soll nicht gespart werden“. Ja, auch heuer stehe vieles auf dem Prüfstand, so werde es wohl beim Sammeln von Grünschnitt Einschnitte geben. Trägt die Bevölkerung diese Maßnahmen eigentlich mit? „Ja, die Leute sehen, dass es notwendig ist.“