Steuer bedroht Kärntner Event: „Die Gemeinden brauchen Geld“

Weil Moosburg ab 2027 eine Vergnügungssteuer einhebt, droht der Abgang von Konzertveranstalter Thomas Semmler. Die Leserinnen und Leser haben zu diesem Thema unterschiedliche Meinungen.

Seit 2018 verzichtet die Marktgemeinde Moosburg auf die Einhebung der Vergnügungssteuer, um Vereine und Veranstalter zu entlasten. Ab 2027 wird sich das aber ändern. Für Veranstaltungen, die ab 1. Jänner 2027 in Moosburg über die Bühne gehen, müssen dann wieder drei Prozent vom Ticketpreis abgegeben werden. Events von ehrenamtlichen Organisationen, sprich Feuerwehrfeste, sind von dieser Regelung allerdings ausgenommen.

Vor allem Thomas Semmler, geschäftsführender Gesellschafter von Semtainment, trifft diese Entscheidung der Gemeinde hart. Sein Unternehmen zeigt sich alleine in diesem Jahr für die Organisation von vier Konzerten – unter anderem mit Seiler & Speer, Electric Callboy und Gigi D’Agostino – auf der Schlosswiese verantwortlich. Über 35.000 Besucher zählte die Konzertreihe. „Wir müssten demnach zwischen 70.000 und 100.000 Euro allein an Vergnügungssteuer an die Gemeinde abgeben“, erklärt Semmler im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Mittlerweile spielt er mit dem Gedanken, sich nach einer Alternative umzuschauen, Angebote gebe es bereits.

Dann sind die Tickets halt drei Prozent teurer. Ob die Karte 80,00 Euro oder 82,40 Euro kostet, macht auch keinen riesigen Unterschied. — Leserreaktion im Kleine-Forum

Viel Verständnis für Gemeinde

Nicht alle Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung haben dafür Verständnis. Das zeigt die rege Diskussion im Forum. „Die Gemeinden sind finanziell ausgezuzelt. Höchste Zeit, dass für Events was an die Gemeinde abgegeben wird“, findet User „HerrWinkler“. „Kannitverstan“ fällt der Spruch „Dem Jammerer muss man nehmen” ein. „isohunter“ sieht das Problem nicht: „Dann sind die Tickets halt drei Prozent teurer. Ob die Karte 80,00 Euro oder 82,40 Euro kostet, macht auch keinen riesigen Unterschied.“

Auch „fans61“ findet die Moosburger Entscheidung nachvollziehbar: „Die Gemeinden brauchen Geld, somit ist die Einhebung dieser Steuer voll ok. Der Veranstalter überträgt die Kosten ohnehin auf den Konsumenten, daher ist diese Drohung ohnehin durchschaubar.“ In dieselbe Kerbe schlägt „franzeberhofer“: „Der liebe Herr Veranstalter wird dann sicher die Tickets einfach um rund zehn Prozent erhöhen, weil einfach zu rechnen ist. Wir haben den Abgang des Beachvolleyball auch hervorragend verkraftet.“

Am Ende zahlen entweder die Besucher höhere Ticketpreise – oder Veranstaltungen finden gar nicht mehr statt beziehungsweise wandern in Gemeinden ab, die auf eine solche Steuer verzichten. — Hannes Dopler , Sprecher des Veranstaltungsbeirats in der Wirtschaftskammer

Angst um Jobs

Es gibt aber auch Kritik. „Außer Steuern zu erheben haben wir eh keinen Plan. Irgendwer muss ja die sinnlose Bürokratie bezahlen damit alles verhindert wird und alle Jobs abwandern“, findet „iceman1“. Und „Das Wohnzimmer“ schreibt auf Facebook: „Der Herr hat da was sehr großes über Jahre geschaffen und jetzt soll er gemelkt werden. Kärntner Politik ist nur mehr zum Schämen.“

Auch die Wirtschaftskammer Kärnten meldete sich kritisch zu Wort. „Die Kosten für Veranstaltungen sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Zusätzliche kommunale Abgaben verschärfen den Druck weiter und machen Kärnten im Wettbewerb mit anderen Standorten unattraktiver. Am Ende zahlen entweder die Besucher höhere Ticketpreise – oder Veranstaltungen finden gar nicht mehr statt beziehungsweise wandern in Gemeinden ab, die auf eine solche Steuer verzichten“, sagt Hannes Dopler, Sprecher des Veranstaltungsbeirats der Kammer.