Wie gut Regionalität schmecken kann, zeigte das 12. Steirische Rindfleischfest in Fischbach. Knapp 4.000 Gäste genossen Spezialitäten aus der Region und ein buntes Programm rund um die heimische Landwirtschaft.

Am vergangenen Sonntag fand das 12. Steirische Rindfleischfest in Fischbach statt

Beste Stimmung, der Duft frisch zubereiteter Schmankerl und strahlender Sonnenschein: Das 12. Steirische Rindfleischfest lockte am vergangenen Sonntag knapp 4.000 Besucherinnen und Besucher nach Fischbach. Auf dem Veranstaltungsgelände der Firma Sommersguter stand einmal mehr alles im Zeichen von regionalem Genuss und der heimischen Rinderhaltung.

„Hier kommen Kulinarik, Regionalität und steirische Festkultur auf besondere Weise zusammen – und alle zwei Jahre zieht das viele Gäste aus der Region und darüber hinaus an“, freute sich Anton Gissing, Obmann der ARGE Bergbauern Weiz und Organisator,, über den großen Besucherandrang.

1 / 70 Klicken Sie sich durch die Bilder! © KLZ / Dominik Oberwinkler

Auch Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger unterstrich den besonderen Stellenwert der Veranstaltung: „Das Fest zeigt, wie intensiv die Bäuerinnen und Bauern zusammenhalten, um ihr Produkt den Konsumenten ganz besonders schmackhaft zu machen.“ Dieses Engagement mache regionale Lebensmittel nicht nur hochwertig, sondern schaffe auch eine emotionale Verbindung zwischen Produzenten und Konsumenten.

Den Auftakt bildeten die feierliche Messe und der Bieranstich, bevor sich die Gäste durch die kulinarische Vielfalt der sieben Verköstigergruppen kosten konnten – von saftigen Steaks und Grilltellern über Bio-Rinderbraten bis hin zu klassischen Rindsrouladen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Ägydiblos und „Zenz und seine Freunde“. Am Nachmittag gewährte die Jungrinderschau spannende Einblicke in die heimische Landwirtschaft, während Handwerks- und Landmaschinenaussteller sowie ein abwechslungsreiches Kinderprogramm das Festprogramm abrundeten. Mit der Verlosung von Sachpreisen im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro fand der Festtag seinen gelungenen Abschluss. Unter den Ehrengästen war auch Fischbachs Bürgermeisterin Silvia Karelly.