Brand in Wildberries-Lager nach Angriff in Russland

Der russische Online-Händler Wildberries teilt mit, in einem seiner Logistikzentren in der russischen Region Wladimir sei nach einem Angriff ein Feuer ausgebrochen. Mitarbeiter seien in Sicherheit gebracht worden, die Feuerwehr sei im Einsatz. Es gebe derzeit keine Berichte über mögliche Verletzte oder Tote, hieß es. Die Logistik sei auf andere Standorte umgeleitet worden, um die kontinuierliche Zustellung und den Versand zu gewährleisten.

vor 39 Minuten 3. August 2026 um 05:50 Moskau Ukraine-Krieg +2 UkraineAußenpolitik