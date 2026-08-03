Buhsturm für neue Salzburger Mars-"Ariadne"

Es klingt wie ein Klischeewitz über modernes Regietheater, Richard Strauss' "Ariadne auf Naxos" auf dem Mars spielen zu lassen. Und in gewissem Sinne macht der Salzburger Festspiel-Debütant Ersan Mondtag diesen Witz, wenn er bei der zweiten Opernpremiere des Festivals eben dies tut. Konzise ist der rote Planet als Spielort hier aber nicht eingesetzt. Mars macht mobil - bei dieser Regie nur sehr bedingt. Und so mischten sich am Ende nur einzelne Bravorufe in einen Buhsturm.

© APA/BARBARA GINDL Grau in Grau ist Ersan Mondtags Bühne nicht